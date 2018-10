Bremen. Polizisten haben einem betrunkenen Mann am frühen Sonntagmorgen das Leben gerettet. Der 35-Jährige wäre am Bahnhof Burg beinahe von einem Zug erfasst worden. Ein Zeuge hatte laut Schilderungen der Polizei aus dem Zug heraus einen Mann beobachtet, der am Bahnsteig lag und drohte, aufs Gleisbett zu fallen. Die Einsatzkräfte trafen gegen 2.35 Uhr ein, sahen den Mann im Gleisbett stehen und registrierten einen sich nähernden Güterzug auf diesem Gleis. Die beiden Polizisten griffen sofort nach den Armen und der Kleidung des stark alkoholisierten Bremers und zogen ihn aus dem Gleisbett. Bereits wenige Sekunden später fuhr der Güterzug auf dem Gleis durch den Bahnhof. Der 55-jährige Lokführer hatte die Polizisten gesehen und sofort eine Vollbremsung eingeleitet. Der Zug kam dennoch erst etwa 100 Meter weiter zum Stehen. Ohne das Eingreifen der beiden Polizisten wäre der 35-Jährige wohl vom Zug erfasst worden und ums Leben gekommen.