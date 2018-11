Ein Radfahrer half dann bei der Festnahme des Mannes. Wie die Polizei berichtet, war die Fußgängerin am Sonntag gegen 9.30 Uhr in der Löningstraße in Bremen-Mitte unterwegs. Der 24-jährige Räuber kam auf dem Rad von hinten auf sie zu und entriss ihr beim Vorbeifahren die Handtasche. Die Frau griff an den Gepäckträger, konnte das Rad aber nicht mehr festhalten. Sie stürzte zu Boden. Ein 45-jähriger Radfahrer hatte den Raub beobachtet und verfolgte den Räuber. In der Hollerallee kam die Polizei hinzu und nahm den 24-Jährigen kurz darauf in der Findorffstraße fest. Sein Fahrrad, das stellte sich später heraus, war auch gestohlen.