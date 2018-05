"Regenwaldforscher unterwegs" lautet der Titel eines Ferienprogramms für Kinder von sieben bis zwölf Jahren, das das Übersee-Museum vom 31. Juli bis zum 3. August vormittags anbietet. Die Teilnehmer lernen den Regen- und Mangrovenwald kennen und bauen selbst ein Regenwaldmodell. Anmeldungen nimmt das Museum unter Telefon 16038171 an.

Um eine Blutspende bittet das Rote Kreuz am Dienstag, 31. Juli, im Klinikum Bremen-Ost, Züricher Straße 40. Zwischen 15 und 18 Uhr betreuen Gesundheits- und Krankenpflegeschüler des Klinikums die Blutspender im Haus 14 auf dem Gelände.

Im Haus der Kirche der Bremischen Evangelischen Kirche ist die Austrittsstelle wegen interner Umbauarbeiten den ganzen August über donnerstags geschlossen. Am Dienstag ist die Austrittsstelle weiterhin von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das Haus der Kirche befindet sich am Franziuseck 2-4.

Ein Literaturseminar am Starnberger See veranstaltet die Bremer Volkshochschule vom 27. August bis zum 1. September. Thema ist "Die Odyssee eines Einzelgängers – das rastlose Leben des Oskar Maria Graf". Die Teilnehmer begeben sich auf Spurensuche zum Leben und Werk des Dichters. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter Telefon 3613656 an.