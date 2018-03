Der Lehrbienenstand auf dem Lür-Kropp-Hof in der Rockwinkeler Landstraße 5 ist am kommenden Sonntag, 8. Juli, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr für Besucher geöffnet. Imker stehen für Fragen zu Bienen, Hummeln, Wespen und Hornissen zur Verfügung.

Eine Fahrradtour ins kleinste Moor Bremens bietet der Umweltbetrieb Bremen am kommenden Sonntag, 8. Juli, an. Die Tour startet um 14 Uhr am Bahnhof St. Magnus. Die Teilnehmer sollten ausreichend Proviant und einen Ersatzschlauch mitbringen.

"Keine Angst vor schrägen Tönen" lautet das Motto beim Familiensamstag bei den Bremer Philharmonikern. Vor den Ferien können Eltern und ihre Kinder an drei Sonnabenden jeweils von 11 bis 13 Uhr klassische Orchesterinstrumente ausprobieren und vieles über ein Orchester lernen. Termine: 7., 14. und 21. Juli. Anmeldungen unter www.musikwerkstatt-bremen.de.

Die Dokumentationsstätte "Gefangenenhaus Ostertorwache", Am Wall 209, hat am kommenden Sonnabend, 7. Juli, von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Hier können sich Interessierte über die Geschichte des Hauses informieren, das über 150 Jahre als Gefängnis diente.

Auf den AOK-Halbmarathon beim Bremer Marathon am 7. Oktober bereitet ein Kursus vor, den die AOK gemeinsam mit dem Marathon-Club Bremen anbietet. Er beginnt am 10. Juli um 18.30 Uhr beim TV Eiche Horn in der Berckstraße. Das Training ist für Läufer geeignet, die mühelos eine halbe Stunde lang laufen können. Weitere Informationen erteilt das Marathon-Büro unter der Telefonnummer 3304820.

Einen Ausflug zur Breminale bietet die Lebenshilfe Bremen am Sonnabend, 14. Juli, für Jugendliche mit und ohne Behinderung ab zwölf Jahren an. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Hauptbahnhof, die Kosten betragen 25 Euro. Anmeldungen nimmt die Lebenshilfe unter der Telefonnummer 3877771 entgegen.