Außerdem gibt es einen Ökostrom-Ladeschrank, in dem sechs E-Bike-Akkus laden können. Auch ein Fahrradhelm und eine Tasche finden Platz in dem abschließbaren Ladeschrank. Eine Anleitung befindet sich in der Innenseite der Tür. Am Arkadeneingang Sögestraße wurde zudem eine Schließfachanlage installiert, in der maximal acht Smartphones aufgeladen werden können. Die Schließfachanlage ist die erste dieser Art in Bremen und für alle gängigen Smartphone-Typen geeignet. Gegen ein Pfand erhält der Nutzer am Tresen des Telekommunikationsbereichs ein passendes Ladekabel. Das Aufladen der Akkus ist für alle Kunden kostenfrei.