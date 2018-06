Feinster Alabaster, funkelnder Achat, schwere Bronze und geschliffenes Glas: Mit kostbaren Baustoffen haben Krippenbauer aus aller Welt die Geburt Christi inszeniert. Krippen dieser Art gehören auch zu den Schmuckstücken, die das Dom-Museum zurzeit in seiner jährlichen Weihnachtsausstellung zeigt. Besucher aus den Niederlanden inspizieren gerade ein Exemplar, das ihnen besonders ins Auge fällt: die Wiege verziert mit oberbayerischer Bauernmalerei, der Hirte in Wolljacke mit Trachtenhut und Lederhose.

„Das kann doch nicht sein, die Leute haben damals doch ganz anders ausgesehen“, murmelt der Mann aus Groningen und schüttelt den Kopf. Doch die Krippe aus Süddeutschland zeigt beispielhaft, wie Künstler schon seit Jahrhunderten versuchen, die Weihnachtsgeschichte möglichst nah am Leben darzustellen. „Die Figuren werden oft in Landestracht gekleidet“, erläutert Museumsdirektorin Henrike Weyh.

Und tatsächlich findet sich ein paar Meter weiter eine von Kakteen eingerahmte peruanische Krippe mit einem Christkind, das eine Wollmütze trägt, wie sie in den Anden üblich ist. In der ecuadorianischen Brotteig-Krippe gegenüber sind die Hirten mit einem Poncho bekleidet. „In der Malerei und der bildenden Kunst gibt es eine lange Tradition, die biblische Geschichte in die eigene Zeit und die eigene Region zu holen – schließlich ist die Weihnachtsgeschichte immer jetzt und da wichtig, wo die Menschen leben“, erläutert Weyh den Ansatz der Krippenbauer.

Mag sein, dass es diese Nähe und die Vielfalt der Kunstwerke ist, die Krippensammlerin Ruth Büssenschütt über Jahrzehnte begeistert hat. Von ihr stammen die Stücke, die das Dom-Museum ausstellt. Ihre Familie habe immer gesagt, sie habe Krippenaugen, erinnert sich die 82-jährige Bremerin. Bei einer schönen Krippe habe sie einfach nicht widerstehen können. So kamen mehr als 200 Sammelobjekte zusammen, von der kleinsten Krippe in einer Nussschale bis zu großen Tonfiguren.

Manchmal stehen nur wenige Figuren beieinander, manchmal ist es wie bei den provenzalischen Santons eine ganze Völkerwanderung. Hier ist die Szene aus einem Block gefertigt, dort erlebt der Besucher die Geburt Christi wie in einem Guckkasten, schaut auf eine Landschaft, einen Perserteppich oder kann einen dreiteiligen Schrein aufklappen. „Das ist symbolisch“, sagt Henrike Weyh über die Lindenholz-Krippe, wiederum aus Oberammergau. „Der Schrein lässt sich öffnen und vermittelt das Gefühl, dass uns Gott in seine Welt hineinlässt.“ Mittlerweile hat Ruth Büssenschütt die meisten ihrer Krippen dem Dom-Museum geschenkt, weil ihr der Platz fehlt. „Ich hatte früher ein eigenes Zimmer mit Vitrinen für die Krippen, das geht jetzt nicht mehr“, sagt die Frau, die auch auf Reisen etwa in Tirol viele Sammelstücke entdeckt hat. „Da packte mich immer wieder mein Fieber, ich habe eben einen krippalen Infekt“, meint sie lachend.

Beim Aufbau sorgt Dom-Mitarbeiterin Rita Stumper dafür, dass jährlich eine neue Auswahl an Krippen zu sehen ist, in diesem Jahr begleitet durch passende Liedverse. Zu ihren Lieblingsstücken zählen die oft bunten südamerikanischen Krippen: „Die spiegeln die fröhlich-volkstümlichen Traditionen so deutlich wider – dagegen wirken deutsche Krippen fast schon steril.“ Aber auch die geschliffene Krippe aus italienischem Murano-Glas begeistert sie. Portugiesische Jesuiten verbreiteten die Idee der Krippenfiguren in alle Welt. Sie stellten 1560 in Coimbra eine Krippe für Menschen auf, die nicht lesen konnten, um so die Feiertage mit Figuren zu veranschaulichen. Heute gehören Krippen für viele Menschen zu Weihnachten wie der feierlich geschmückte Christbaum.

Egal ob aus Holz, Keramik oder Papier, mit Ochs, Esel oder anderen Tieren – Herzstück jeder Weihnachtskrippe ist die heilige Familie mit Maria, Josef und dem Jesus-Kind in der Futterkrippe. Aber gerade wegen des Christkindes wird im Dom-Museum manchmal Protest laut. „Manche Besucher monieren, das Kind dürfe doch erst am Heiligabend in der Krippe liegen“, erzählt Rita Stumper, muss an dieser Stelle aber passen. „Überall die Figuren aus den Krippen herauszunehmen und rechtzeitig wieder hineinzulegen – das schaffe ich angesichts der großen Zahl der Ausstellungsstücke einfach nicht.“

Krippenausstellung im Dom-Museum bis zum

6. Januar 2015. Geöffnet montags bis freitags von 10 bis 16.45 Uhr, sonnabends von 10 bis 13.30 Uhr und sonntags von 14 bis 16.45 Uhr. Der Eintritt ist frei. Geschlossen am 24. und 25. Dezember und zu Silvester sowie bei kirchlichen Amtshandlungen. Zugang durch das Hauptportal des St.-Petri-Doms am Ende des südlichen (rechten) Domquerschiffes.