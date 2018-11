Getreu dem Motto „Kunst – Kultur – Lebensart“ soll der elfte Speichermarkt am Sonntag, 6. Juli, von 11 bis 18 Uhr Dekofreunde, Schmuckliebhaber und Feinschmecker in die Überseestadt locken. An über 100 Ständen entlang des Speicher XI bieten Händler ihre Waren an: von ausgefallenem Kunsthandwerk, handgesiedeter Seife und individuellen Wohnaccessoires bis hin zu selbst hergestelltem Senf, Honig aus Bremen oder erlesenen Ölen und exquisiten Konfitüren. Ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot rundet den Speichermarkt ab. Gaumenfreuden wie Flammkuchen und geräucherter Fisch oder die klassische Currywurst mit Pommes sowie Süßes stehen beispielsweise auf den Speisekarten. Für einen optischen Genuss möchte der US-Car Stammtisch sorgen. Er wird den Besuchern mehrere amerikanische Autos präsentieren.