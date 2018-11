Cornelia von Ilsemann hatte zur Anhörung des Unterausschusses der Bildungsdeputation schlechte Nachrichten mitgebracht. (Scheitz)

Das Angebot an der Universität Bremen ist dazu gedacht, Lehrer an Bremer Schulen zu Sonderpädagogen fortzubilden. Denn im Zuge der Inklusion, dem gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung oder speziellem Förderbedarf, werden immer mehr solche Lehrer gebraucht. "Mittelfristig gibt es da bundesweit ein Problem", sagte von Ilsemann. Helmut Schnitger, Direktor der Oberschule Lesum berichtete allerdings auch von einem sehr kurzfristigen Engpass. "Wir haben für unseren nächsten fünften Jahrgang noch keinen Sonderpädagogen", sagte er, "und bislang konnte uns die Behörde auch keinen zuweisen." 83 Kinder nehme die Schule im nächsten Jahr auf, elf davon mit anerkanntem Förderbedarf. Seine Forderung war daher deutlich: "Wir brauchen nicht nur einen langfristigen Plan, sondern auch kurzfristig die nötige Ausstattung. Ich habe zwar die Ressource, sie ist aber personell nicht unterfüttert."

Schnitger war einer von rund 50 Teilnehmern, die gestern einer Einladung der Bildungsbehörde gefolgt waren. Moderiert von Cornelia von Ilsemann veranstaltete ein Unterausschuss der Bildungsdeputation eine öffentliche Anhörung zum Entwurf einer "Verordnung für unterstützende Pädagogik" (Vup). Verbände und Institutionen hatten bis Anfang Juni Zeit, ihre Stellungnahmen abzugeben – und lehnten den Entwurf größtenteils ab (wir berichteten). Gestern hatten sie Gelegenheit, ihre Kritik noch einmal vor Vertretern aus Politik und Behörde zu wiederholen.

Die Ausstattung war dabei das dominierende Thema. Viele Verbände hatten kritisiert, dass dies nicht in der Verordnung geregelt sei. Von Ilsemann sagte jedoch, dass die Ausstattung auch auf dem Wege einer Richtlinie geregelt werden solle – und dies möglichst zeitgleich mit der Verordnung.

Die Ressourcenzuteilung spielte aber auch eine Rolle bei der zweiten großen Diskussion des Nachmittags. Denn viele Verbände hatten kritisiert, dass in der Vup nach wie vor konkrete Förderkategorien für die Schüler definiert werden. Als stigmatisierend und zu sehr an den Defiziten der Schüler orientiert empfanden sie das. Und letztlich, so las man es in vielen Stellungnahmen, stehe das dem inklusiven Grundgedanken einer Schule für alle entgegen.

32 der 33 Oberschulleiter in Bremen hatten in ihrer Stellungnahme allerdings Alarm geschlagen und eine Verlängerung der Übergangszeit gefordert, in der der Förderbedarf beim Übertritt in die Oberschule diagnostiziert ist. Ihre Sprecherin, Petra Perplies, erklärte, dass sich die grundsätzliche Meinung gar nicht unterscheide. Die Oberschulen verstünden sich als Schule für alle Kinder im Stadtteil. Doch die Entwicklung der Oberschulen brauche Zeit – und solange sie noch nicht genügend Erfahrung gesammelt hätten, seien sie auf die schülerbezogene Zuweisung angewiesen. Von Ilsemann ergänzte, dass die frühe Feststellung auch der Steuerung diene. Man wolle so die Mischung der Schüler erhalten und die Ströme – zumindest in der Anfangszeit – steuern können.

Und so wird die Übergangszeit wohl in der Tat verlängert. Die Vup, so betonte der zuständige Referent in der Bildungsbehörde, solle ohnehin nur ein Übergangsinstrument sein – für die Zeit, in der sich die Inklusion an den Schulen noch entwickele. Die Behörde will nun einen veränderten Entwurf erarbeiteten, der die Stellungnahmen berücksichtigt. Im September soll es eine erneute Anhörung geben.