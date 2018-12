Der Polizei zufolge hielt sich die Jasmin C. (26) in der Nacht zum 6. Februar in der Diskothek „Tower Musikclub“ auf. Von dort kehrte sie nicht nach Hause zurück. Die Frau kommt laut Polizei häufig nach Bremen, um auf der Diskomeile zu feiern. Da sie als kontaktfreudig gilt, könnten sie andere Besucher an dem Abend gesehen und gesprochen haben und etwas über ihren Aufenthaltsort wissen. Die Bremerhavener Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04 71/953 44 44. Jasmin C. ist 1,68 Meter groß, korpulent, rothaarig und Brillenträgerin. Sie war an dem Abend schwarz bekleidet, trug weiße Schuhe und hatte einen grauen Rucksack dabei.