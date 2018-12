Mindestlohn garantiert? Dies soll gesichert sein, wenn die Stadt Bauaufträge vergibt. Aber die Informationen, wo öffentliche Aufträge abgearbeitet werden, sind wohl noch lückenhaft. (Koch)

Bremen. Wenn an Baustellen die Sonderkommission des Senats überprüfen soll, ob die rechtlichen Vorgaben und damit der Mindeststundenlohn von 8,50 Euro eingehalten werden, muss zuerst erkundet werden, wo öffentliche Auftraggeber gerade bauen. Grundlage ist der Paragraf 16 des Tariftreue- und Vergabegesetzes. In Absatz drei der Vorschrift heißt es: "Der öffentliche Auftraggeber hat die Sonderkommission unverzüglich über alle von ihm vergebenen Aufträge zu unterrichten."

Zweierlei ist aktuell zu dieser Berichtspflicht öffentlicher Auftraggeber gegenüber der Soko häufig zu hören und sorgt für Verdruss in höchsten Senatskreisen: Mit dem Informationsfluss hapert es noch spürbar – und die Schwarzen Peter liegen demnach bei zahlreichen bremischen Gesellschaften. Sie können sich ab sofort auf wachsenden politischen Druck einrichten, nachdem sich die Regierungsspitzen im Rathaus und in dieser Woche die Staatsräte nach einer Bestandsaufnahme nicht amüsiert zeigten: Allenfalls ein Bruchteil der öffentlichen Gesellschaften liefert wie geboten Informationen über ihre Vergabe von Aufträgen. Damit sei die Sonderkommission nicht in der Lage, die Kontrollen umfangreich auszuüben und zu ermitteln, ob es womöglich unterlassen wurde, Vereinbarung zur Zahlung von Mindestlöhnen abzuschließen.

Jüngst war aus politischen Chefetagen eigens noch ein mahnendes Schreiben an über 30 bremische Auftraggeber gegangen – ob Amt für Straßen und Verkehr, Hafenamt oder Hochschulen. Der Text, unterzeichnet von Wirtschaftsstaatsrat Heiner Heseler und seinem Amtskollegen im Finanzressort, Dietmar Strehl, enthielt im Kern die Aufforderung, alle Bau- oder Dienstleistungsaufträge zu berichten. Es gebe eine entsprechende Meldepflicht, der regelmäßig entsprochen werden müsse.

Wie in Senatskreisen zu hören ist, waren bisher unter anderem Hochschulen säumig, wenn es galt, die Sonderkommission mit Informationen über die Auftragsvergaben zu versorgen. Rühmliche Ausnahme: die Hochschule für Künste. Ungünstiger aufgefallen sind demnach unter anderem die Gewoba oder die Immobilien Bremen, die beispielsweise Aufträge zur Gebäudereinigung vergeben. In beiden Unternehmen hieß es jetzt auf Nachfrage aber, man komme der Berichtspflicht nach.

Trotz der deutlich verfassten Schreiben der beiden Staatsräte mit der Kopplung aus Erinnerung und Aufforderung war die Resonanz generell offenbar alles andere als überbordend. Es hieß, von den gut 30 Adressaten habe sich gerade einmal knapp eine Handvoll gemeldet. Die Senatsressorts lassen keinen Zweifel daran, dass diese Haltung nicht hingenommen wird. "Die städtischen Gesellschaften haben nach Punkt und Komma die Beschlüsse umzusetzen. Es steht nicht in ihrem Belieben, ob sie das tun oder nicht," betonte gestern Holger Bruns, Sprecher des Wirtschaftsressorts. Bei der Meldepflicht handele es sich um eine Aufgabe, die bei den jeweiligen Geschäftsführungen angesiedelt sei.

Die Landesregierung hat das Thema im Blick. Geplant ist dem Vernehmen nach, über die mangelnde Bereitschaft, Berichte über öffentliche Auftragsvergaben an die Soko zu liefern, in der Kabinettssitzung in anderthalb Wochen zu diskutieren.

Der SPD-Abgeordnete Wolfgang Jägers verfolgt die Handhabung des Tariftreue- und Vergabegesetzes und die Einhaltung der Mindestlöhne kontinuierlich. Und es wird damit gerechnet, dass er dazu beiträgt, dass dieses Thema auch parlamentarisch noch einmal betont wird. Dies könnte unter anderem zur Folge haben, dass nicht nur die Pflicht zur Mitwirkung unterstrichen wird, sondern unzulänglicher Einsatz zugunsten einer umfassenden Information mit Strafe belegt werden kann

Auch wenn das Kataster zur Auftragsvergabe komplettiert wird, gibt es parallel dann noch Probleme mit der Ahndung von Verstößen gegen das Tariftreue- und Vergabegesetz. Die Sonderkommission – und so ist es auch gedacht – kontrolliert stichprobenartig, ob vor Ort dem geltenden Recht entsprochen wird und die Mindestlöhne vereinbart und gezahlt werden. Mehr als eine Auswahl der Auftragnehmer ist demnach auch personell nicht zu schaffen. Die Frage aber ist, wie auf eine Missachtung der gesetzlichen Vorgaben reagiert werden kann. Es gab offenbar schon Fälle, in denen zwar ein grober Verstoß gegen die Anforderung an eine Mindestlohnzahlung festgestellt wurde, gleichwohl eine Ahndung und Bestrafung ausblieb. Hier müsse die Rechtsprechung, so heißt es in den Senatsplanungen, noch genauer gefasst werden.

Senat rügt eigene Gesellschaften

Tariftreue- und Vergabegesetz: Städtische Unternehmen ignorieren Auskunftspflicht

Zitat:

"Die Gesellschaften haben die Beschlüsse

umzusetzen."

Holger Bruns, Sprecher Wirtschaftsressort