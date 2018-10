Gegen einen 19-jährigen Serientäter ist Haftbefehl ergangen. Laut Polizei sollen der Bremer und seine Komplizen bundesweit vor allem ältere Menschen mit falschen Angaben und Versprechen betrogen haben. Bislang seien 21 Fälle bekannt. Die Schadenssumme belaufe sich auf über 120000 Euro.

Die Täter riefen ihre Opfer über Computernetzwerke an und veranlassten sie unter Vorwänden zur Überweisung höherer Beträge. Meist gaben sie sich laut Polizei als Mitarbeiter des Landgerichts Berlin oder als Staatsanwalt aus. Andere Senioren erhielten scheinbar offizielle Behördenbriefe. Wenn sie zahlten, so hieß es, könnten sie eine Strafverfolgung verhindern. Ein anderer Trick war die sogenannte Eurowin-Methode. Dabei wurde ein Gewinn der Firma Eurowin versprochen, wenn zuvor eine Gebühr gezahlt werde.

Weil der 19-Jährige keine eigenen Konten für die Überweisung angeben wollte, so die Polizei, warb er sogenannte Finanzagenten an, die ihre Konten zur Verfügung stellten und ihm dann das abgehobene Geld übergaben. Dafür erhielten sie kleinere Summen. Bei einer Übergabe an den 19-Jährigen am vergangenen Mittwoch in Bremen griffen die Beamten zu.

Angeworbene Finanzagenten machten sich der Geldwäsche strafbar, warnt die Polizei. „ Transferieren Sie kein Geld, dessen Herkunft Sie nicht kennen.“ Solche Angebote sollten sofort gemeldet werden.