Im ersten Stock des Rathauses warben am Sonntag Einrichtungen, Vereine und Initiativen um Bremer, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. (Frank Thomas Koch)

Rund 1900 Interessierte strömten während der siebten Freiwilligenmesse Aktivoli am Sonntag durchs Rathaus. „Wir sind mit der Teilnehmerzahl zufrieden“, sagte ein Sprecher der Bremer Freiwilligenbörse, die die Aktivoli organisiert. Auf zwei Etagen stellten 60 Einrichtungen, Projekte, Vereine, Initiativen und Projekte ihre ehrenamtliche Arbeit vor, etwa aus Bereichen Soziales, Gesundheit und Kultur. Für Menschen mit Sehbehinderung wurden Audio-Guides angeboten und Gebärdendolmetscher bei Vorträgen und Diskussionen eingesetzt.

Brigitte Pfeiffer, Leiterin der Freiwilligenagentur, war zufrieden. „Wir hatten im vergangenen Jahr zwar zehn Aussteller mehr, aber es gab Beschwerden, es sei zu eng“, sagte sie am Sonntag. „Dieses Mal kommt man bequemer durch. Die Atmosphäre ist entspannter.“

Aktivoli Messe im Rathaus - Barbara Laubmann (Frank Thomas Koch)

Trotzdem sei die Aktivoli in diesem Jahr thematisch breiter aufgestellt. „Viele denken bei Ehrenamt immer gleich an Soziales“, sagte Pfeiffer. Dabei gebe es auch viele andere Bereiche, in denen Engagierte gebraucht würden. Im Gesundheitsbereich und im Bereich Kultur könne man sich noch verbessern. Auch gebe es Engagementmöglichkeiten, die nicht so gut auf diese Messe passten. Pfeiffer berichtete von einer Initiative, die sich für ehemalige Straftäter engagiert. Pfeiffer: „Da hatte es auch schon einmal Unverständnis gegeben.“

Vier von fünf Interessierten seien zum ersten Mal auf der Messe unterwegs, so ein Sprecher der Freiwilligenbörse. Welche Messebesucher dann aber tatsächlich ein Ehrenamt übernähmen, könne man nicht vorhersagen. Immerhin fände jeder dritte Besucher aber auch den Weg zu Kennenlerngesprächen bei den Einrichtungen, Vereinen und Initiativen auf der Messe.

Aktivoli Messe im Rathaus - Jochen Rackebrandt (Frank Thomas Koch)

Künftig wolle man gezielt Jüngere für bürgerschaftliches Engagement begeistern, sagte Leiterin Pfeiffer. „Wir haben schon mit einer Hochschule 30 tolle Ideen ausgearbeitet, wie man jüngere ansprechen könnte.“ Letztlich sei das auch eine Geldfrage. Etwa 12 000 Euro koste die Aktivoli. Pfeiffer: „Vielleicht können wir uns damit ja irgendwo andocken, etwa bei der Nacht der Jugend.“

BARBARA LAUBMANN, 62, LEHRERIN

Im Ruhestand für die Natur engagieren

Ich habe immer mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet“, sagt die Lehrerin, die dabei ist, sich auf den Ruhestand vorzubereiten. Sie hat sich gerade am Stand der Hospizhilfe Bremen beraten lassen und sich angehört, wie lange die Ausbildung für Ehrenamtliche dauert und was sie dabei erwartet. Laubmann ist schon zum zweiten Mal auf der Freiwilligenmesse Aktivoli. Diesen Sommer nun möchte sie sich engagieren. „Ich wage erstmal einen breiten Blick, um mich zu orientieren“, sagt die 62-Jährige, die Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse unterrichtet. Ihre Fächer sind Englisch, Geschichte, Erdkunde und Politik. Dementsprechend breit sind ihre Interessen. Vor allem aber die Natur reizt sie. Beim Stand vom Naturschutzbund hat sie lange gestanden. „Wir sind früher zum Beispiel viel gepaddelt. Daraus habe ich immer viel Kraft bezogen. Wenn ich jetzt bald mehr Zeit habe, möchte ich diese Verbundenheit nicht abreißen lassen und dabei noch etwas gutes tun.“

CONSTANZE MARX, 23, STUDENTIN

„Nur die Bachelorarbeit zu schreiben, das ist mir zu langweilig“

Aktivoli Messe im Rathaus - Constanze Marx (Frank Thomas Koch)

Die Psychologiestudentin ist im sechsten Bachelorsemester und für das Studium von Berlin nach Bremen gezogen. Jetzt will sie auf der Messe ein Ehrenamt finden. „Nur die Bachelorarbeit zu schreiben, das ist mir zu langweilig. Ich bin aber noch auf der Suche.“ Sie zeigt auf den Messekatalog in ihrer Hand. „Ich möchte anderen Leuten helfen, darüber hinaus bin ich da noch offen.“ In ihrem Umfeld seien schon viele engagiert, zum Beispiel in ihrer WG. „Mein Mitbewohner setzt sich für Kinder ein.“ Auch ihre Kommilitonen seien engagiert. Marx will die Messe auch nutzen, um ein bisschen Networking zu betreiben und mit verschiedenen Einrichtungen in Kontakt zu kommen. Wichtig sei ihr, dass sie beim Ehrenamt Spaß habe, sich gut aufgehoben fühle und sie in einem netten Team arbeiten könne, sagt die 23-Jährige. „Zehn Stunden die Woche würde ich dann für ein Ehrenamt schon einplanen.“

JOCHEN RACKEBRANDT, 60, MANAGER

„Kindersingen wäre nichts für mich“

Der ehemalige Manager, der in Ganderkesee wohnt, hat eine klare Vorstellung von seinem Ehrenamt. „Kindersingen zum Beispiel wäre nichts für mich. Das passt nicht.“ Er hat viele Jahre für ein großes Lebensmittelunternehmen in Bremen gearbeitet. „Ich möchte meine Erfahrungen gerne an junge Unternehmer oder Berufsanfänger weitergeben, als Trainer, Berater oder Sprachrohr“, sagt Rackebrandt. „Ich wusste bis diese Woche noch gar nicht, dass es so etwas wie diese Freiwilligenmesse überhaupt gibt. Ich bin erstaunt“, sagt er. Bislang habe mit bürgerschaftlichem Engagement nur im Rahmen von Sponsoringprogrammen seines ehemaligen Arbeitgebers gehabt. „Zwei bis drei Tage im Monat würde ich schon gerne investieren.“ Falls es so eine Initiative noch nicht gebe, sagt er, könne er sich auch vorstellen, gemeinsam mit Gleichgesinnten junge Unternehmer oder Manager an die Hand zu nehmen.