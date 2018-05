Dreimal in der Woche lernt Roda Suleman Barre Deutsch. Eine eifrige Schülerin, wie ihre Lehrer bestätigen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Wie viele Hindernisse hat diese Frau schon überwunden, um sich und ihre kleine Tochter Hagira in Sicherheit zu bringen? Roda Suleman Barres Geschichte hat viele Menschen in Bremen bewegt. Seit dem ersten Artikel über die 33-jährige Somalierin kamen 9091,96 Euro an Spenden zusammen. Geld, das die Mutter dringend benötigte, um über DNA-Tests nachzuweisen, dass sie noch drei Kinder im Alter zwischen neun und fünf Jahren hat. Najima, Fitiima und Abdirahman leben mit ihrem Vater in elenden Verhältnissen in einem kenianischen Flüchtlingslager bei Nairobi.

Von den Spenden könnte die junge Mutter auch die Flüge für ihre Familie bezahlen. Eine Hürde, die für die mittellose Frau bis vor Kurzem noch schier unüberwindbar schien. Damit nicht genug, hat die Bremer Ausländerbehörde Mitte April dem Familiennachzug zugestimmt. Eine der vielen überraschenden Wendungen in dem Fall. "Jetzt hängt es nur noch an der Deutschen Botschaft in Nairobi, dass das Visum für die Vier endlich erteilt wird und sie nach Bremen kommen können", sagt Rodas Rechtsanwalt Hans-Georg Schumacher.

Der Anwalt räumt ein, dass er anfangs skeptisch war, ob dies jemals gelingen könnte. Denn: "Normalerweise hakt es an der Zustimmung der Ausländerbehörde. Normalerweise. Aber was ist an der Lebensgeschichte der Afrikanerin schon normal? Dank der großen Spendenbereitschaft könnte die Familie nach vier Jahren Trennung wieder zusammenfinden.

Dabei hatte Roda die drei Kinder und ihren Mann Hassan schon längst tot geglaubt. Als Roda im April 2008 von einem Marktbesuch in Mogadischu zurückkam, hatten Soldaten ihr Dorf überfallen. Hütten brannten, es gab Tote, Verletzte und viele Vermisste. Einen Monat lang suchte die schwangere Frau verzweifelt nach ihrer Familie. Dann erzählten ihr Dorfbewohner, sie solle aufhören. Die Kinder, der Mann, die Mutter und die Neffen – alle seien sie tot. Das war der Moment, in dem Roda beschloss, Somalia zu verlassen. "Ich wollte weg. Endlich in ein sicheres Land ohne Angst", erinnert sich die Somalierin. 29 Monate lang sollte ihr Flucht dauern. Die Frau überstand nächtliche Gewaltmärsche durch die Wüste, wurde von Grenzsoldaten in Eritrea abgewiesen, landete in einem libyschen Frauengefängnis, wurde hochschwanger wieder auf die Straße gesetzt und verkaufte ihren letzten Schmuck, um im Februar 2009 mit ihrem Baby auf einem schwankenden Seelenverkäufer übers Meer nach Europa zu gelangen. Kurz zuvor hatte sie erfahren, dass ihre Familie doch noch am Leben war.

Die Fahrt endete in einem Flüchtlingslager in Malta, wo Roda mit ihrer Kleinen acht Monate in einem winzigen Zimmer hauste. Eine Sackgasse, wie es schien. Bis plötzlich die große Politik ihr Leben erneut radikal änderte: Roda hatte das Glück, als Kontingentflüchtling ausgewählt zu werden. Sie erfuhr, dass sie nach Deutschland kommen sollte, in eine Stadt, deren Namen sie nie zuvor gehört hatte: Bremen.

Als Roda Suleman Barre im Oktober 2010 in Bremen landete, war es kalt. Sie war in Sicherheit, endlich, aber die Sprache, die Menschen, die Häuser, die Gerüche – alles war ihr fremd. Doch erneut hatte sie Glück. Willi und Almut Schaafberg von der Flüchtlingsinitiative "Save-me" boten sich ihr als Paten an. Anfangs brauchten sie eine Dolmetscherin. Doch Roda lernte schnell. Dank ihres Status als Kontingentflüchtling darf sie einen Sprach- und Integrationskurs besuchen.

Drei Mal in der Woche geht Roda in den interkulturellen Jugend- und Freizeitverein "Ein Haus für unsere Freundschaft" in Hemelingen. Während Hagira nebenan den Kindergarten besucht, lernt Roda Suleman Barre Deutsch. Längst können sie und ihre Freundin Almut miteinander telefonieren. Am Wochenende treffen sich das Ehepaar und die Afrikanerin häufig. "Ich lerne somalisch kochen, und Roda einen Marmorkuchen backen, den sie so gern isst", erzählt Almut Schaafberg.

Manchmal kann Roda mit ihrem Mann und den drei Kindern telefonieren, die ohne Schule und medizinische Versorgung in dem Lager auskommen müssen. Seit feststeht, dass die Bremer Ausländerbehörde grünes Licht für die Familienzusammenführung gegeben hat, war Rodas Ehemann schon mehrfach bei der Deutschen Botschaft, um das ersehnte Visum abzuholen. "Aber er wird gar nicht vorgelassen", erzählt sie aufgewühlt. Wieder ein Hindernis. Doch anders als zuvor, hat die Somalierin jetzt Menschen an ihrer Seite, die gemeinsam mit ihr darum kämpfen, dass sie nach all den Jahren wieder Najima, Fitiima, Abdirahman und ihren Mann in die Arme schließen kann.

Kontingentflüchtling

n Kontingentflüchtlinge heißen Flüchtlinge, die in festgelegten Anzahlen gleichmäßig auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden. Dies betrifft Flüchtlinge, die im Rahmen einer humanitären Hilfsaktion aufgenommen werden. Ausgewählt werden besonders schutzbedürftige Menschen wie Jugendliche, Frauen, Folteropfer oder traumatisierte Personen. Deutschland beteiligt sich im Rahmen einer europäischen Solidaritätsinitiative an der langfristigen Integration einiger Hundert Flüchtlinge aus verschiedenen afrikanischen Staaten über Malta. Die Betroffenen erhalten eine unbefristete Aufenthaltsserlaubnis.