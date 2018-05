Die „Stippermesse“ am Sonntag, 1. März, steht unter dem Motto „Mekka der Friedfischangler“. In Halle 4 der Messehallen können sich Besucher bei rund 50 Ausstellern über Brassen, Rotaugen und Rotfedern sowie Schleien, Karauschen und Döbel informieren. Außerdem gibt es für Hobbyangler die Möglichkeit, Zubehör zum Friedfisch-Angeln zu kaufen. Der mehrfache Angelweltmeister Bob Nudd und der deutsche Meister Michael Schlögl stehen am Sonntag für Beratungsgespräche zur Verfügung. Geöffnet ist die Messe von 9 bis 16 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Kinder und Jugendliche sowie Frauen können die Veranstaltung kostenlos besuchen. Näheres im Internet auf www.stippermesse.com.