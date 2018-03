Auch in diesem Jahr lockt La Strada wieder das Publikum mit Straßenzirkus. (Koch)

Auftakt ist dieses Mal im Güterbahnhof. Dort zeigt am 16. August ab 22.15 Uhr die französische "Compagnie Retouramont" die Performance "Danse des Cariatides", wobei die Artisten auf Seilen zwischen dem Künstlerhaus und den Lagerhallen unterwegs sein werden. "Die Show ist eine Auftragsproduktion, und die gibt es so nur hier in Bremen", sagte Gabriele Koch.

Bei La Strada sind die Vorführungen allesamt kostenlos. Für die 18. Auflage des Festivals, so hieß es, stünden 175000 Euro zur Verfügung – davon 87000 Euro von der Stadt. Den Rest steuern demnach Sponsoren, Partner, der Förderverein des Festivals und Stiftungen bei. Ein Teil der Finanzierung wird durch den Verkauf der Programmhefte erwirtschaftet, die es an den Festivaltagen in der Stadt geben wird. Darin sind alle 130 Veranstaltungen an den 16 Spielorten verzeichnet.

"Das Programm findet zu 40 Prozent in den Wallanlagen und zu 60 Prozent in der Innenstadt statt", sagte Frederieke Radtke, die bei La Strada für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Im Lichtluftbad und Café Sand aber werde es keine Vorführungen geben. "Wir haben lange nach einem passenden Format für das Lichtluftbad gesucht", sagte Julia Himmelreich. Mit zwei französischen Künstlergruppen hätten die Organisatorinnen verhandelt. Letztlich sei das finanzielle Risiko aber zu groß gewesen, denn im Lichtluftbad müsse Eintritt gezahlt werden. Blieben die zahlenden Gäste aus, würde das Festival ein Minus machen. Der Familienschwerpunkt, den es bislang am Café Sand gab, werde in die Grünanlagen hinter der Kunsthalle verlagert.

In der Auswahl der Künstler setzt die Festivalleitung dabei vermehrt auf deutsche Gruppen, denn auch hierzulande gebe es sehr gute Darsteller, sagte Gabriele Koch. Ein Beispiel dafür seien die Gondolieri der Gruppe "Nonsenso". Sie chauffieren Liebespaare und solche, die es werden wollen, in venezianischen Gondeln durch die Stadt und schmettern dabei schmalzige italienische Liebeslieder – auf Kölsch.

Doch auch ausländische Künstler sind bei La Strada vertreten. Beispielsweise kutschieren die Niederländer von "Swoolish" die Festivalbesucher in Badewannen durch die Stadt. Der persönliche Höhepunkt von Festivalleiterin Gabriele Koch ist die Zeltshow der Niederländer "De Stijle, Want...". Was im Zelt passiert, wird vorab nicht verraten. Koch verspricht aber, dass bei dieser Show kein Auge trocken bleiben wird.

Ein Zeichen will das Straßenzirkusfestival La Strada beim Thema Nachhaltigkeit setzen. Die Standbetreiber seien verpflichtet worden, mindestens ein Produkt aus ökologischem Anbau oder fairem Handel anzubieten, erklärte Bastian Gené von Ideas Events. Er ist für die Gastronomie des Festivals verantwortlich. Die Organisatorinnen hofften derweil wieder auf gut besuchte Vorstellungen, genaue Zahlen aus den vergangenen Jahren gebe es nicht, so Koch, da alle Vorstellungen – mit Ausnahme der Galas – eben kostenlos seien.

Das vollständige Programm der La Strada gibt es auf www.strassenzirkus.de.