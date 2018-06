Wenn es nach der Linken geht, sollte Bremen eine Partnerschaft mit der syrischen Stadt Kobane eingehen, um die bis vor wenigen Tagen heftig gekämpft wurde. „Kobane ist weltweit zu einem Symbol des Widerstands und der Hoffnung geworden, auch in Bremen“, begründet Cindi Tuncel, friedenspolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Bürgerschaft, den Vorschlag. „Viele in Bremen haben aktive Solidarität mit den Menschen in den umkämpften Gebieten in Syrien und Nordirak geleistet“, so Tuncel weiter.

Über Partnerschaften mit den umkämpften Gebieten in Syrien und im Nordirak wird bereits in anderen Städten nachgedacht. So berät Göttingen derzeit einen Antrag, eine Städtepartnerschaft mit der nordsyrischen Stadt Qamislo aufzunehmen.