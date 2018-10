Ralf Perplies mit Lenn (li.) und Nika, Annette Hilse, Brigitte Schlieper, Bianca Gerdes mit Charlotte und Arne (von links) im Geburtszimmer. (Koch)

Bremen. Im Anfang kam es vielleicht häufiger mal vor, dass sich die Nachbarn in der Sommerstraße im Reihenhaus mit der Nummer 20 meldeten. Manche besorgt, manche verärgert wegen der Rufe, der Schmerzensschreie womöglich. Doch im Laufe von zehn Jahren hat es sich herumgesprochen: Im weißen Häuschen wird geboren. Und zwar regelmäßig. So um die tausend Babys haben hier, wie es so schön heißt, das Licht der Welt erblickt, seit Annette Hilse und Brigitte Schlieper mit anderen Hebammen das Geburtshaus gründeten. Immer nach dem Motto: "Schwangerschaft ist keine Krankheit, eine Geburt die natürlichste Sache der Welt."

Zu sechst waren sie damals. Immer häufiger hatten Frauen einen Ort zum Gebären gewünscht, der nicht in der Klinik, aber auch nicht im eigenen Haus sein sollte. Da richteten die Hebammen das Geburtshaus nach ihren Vorstellungen dort ein, wo der Hausbesitzer mit seinen Wand- und Türmalereien im pompejanischen Stil die Räume so ruhig wie besonders vorgestaltet hatte. Zwei Geburtszimmer gibt es, ein großes Badezimmer, in dem auch Wassergeburten möglich sind, dazu Räume für Untersuchungen und Kurse.

Heute sind es neun Frauen, die sich in Teams darum kümmern, dass Schwangere die Zeit bis zur Geburt in Zuversicht und Vorfreude erleben, dass Gebärende entweder zu Hause oder in der Sommerstraße Töchter und Söhne zur Welt bringen und hinterher gut umsorgt werden. Risikoschwangere schicken die Hebammen aus guten Gründen in die Kliniken.

Bianca Gerdes weiß noch genau, warum sie ihre Kinder im Geburtshaus zur Welt bringen wollte. "Ich konnte mir eine Geburt in der Klinik gar nicht vorstellen. Und im 12-Parteien-Mietshaus schied damals auch eine Hausgeburt aus", erzählt sie über Charlottes Geburt vor vier Jahren. Wichtig war ihr, "dass möglichst wenig eingegriffen wird". Ähnliche Überlegungen haben auch Nadine und Daniel Drieling ins Geburtshaus gebracht, vor zweieinhalb Jahren. Jonathan ließ auf sich warten, 24 Stunden dauerte es. "Hier gab es keinen Druck und immer Hilfe, wenn wir sie wünschten", erinnert sich der Vater. "Durch Jonathans Geburt hier waren wir sehr bestärkt", sagt Nadine Drieling. So sehr, dass sie Martha vor acht Wochen, betreut vom Hebammenteam aus der Sommerstraße, zu Hause zur Welt gebracht hat.

Auch Lenn wurde zu Hause geboren, erzählt sein Vater Ralf Perplies. Es gab leichte Komplikationen, die es nötig machten, dass der Kleine nach der Geburt ins Krankenhaus kam. "Aber das war kein Problem für uns", versichert Ralf Perplies. Für die zweite Geburt vor 15 Monaten kam für ihn und seine Frau dann nur das Geburtshaus infrage, "weil das erste Kind zu Hause war und keine Geburt miterleben sollte". Für den Vater eine gute Sache. "Wir haben uns so gut aufgehoben gefühlt." Auch für die Zeit der Schwangerschaft und der Nachsorge galt das. "Es ist fast schade, wenn die Betreuung zu Ende geht", meint Perplies.

Die Hebammen stellen fest, dass in zehn Jahren die Geburten in der Sommerstraße gegenüber den Hausgeburten zugenommen haben. Auswirkungen der geschlossenen Geburtshilfe im Klinikum Mitte in diesem Jahr spüren sie indes kaum. "Es ist eine andere Klientel, die klinische Geburten wünscht", meint Annette Hilse.

Insgesamt hat Bremen mit fünf Prozent der Geburten in Geburtshäusern ein hohes Niveau, sagt Brigitte Schlieper. "Der Bundesdurchschnitt liegt bei zwei Prozent." Gerade auf dem Land habe die Versorgungssituation für Schwangere sich indes deutlich verschlechtert, meint sie. Hebammen geben ihre Berufe auf, Geburtshäuser schließen dort, weil es zu wenig Geburten gibt. Und zehn seien allein nötig, um die in den vergangenen Jahren deutlich angestiegene Berufshaftpflichtversicherung bezahlen zu können, rechnet die Hebamme vor. Zudem würden immer mehr kleine Krankenhäuser schließen. "Da müssen Frauen oft 50 bis 60 Kilometer fahren, um gebären zu können", sagt Brigitte Schlieper.

Die zunehmend schlechte finanzielle Situation der Hebammen ist es, die vielen den Beruf verleidet hat. Die Gebühren, die sie über die Krankenkassen abrechnen können, sind längst nicht in dem Maße gestiegen wie die Versicherungskosten. Dabei ist die Verantwortung groß, die Arbeitszeit komplett ungeregelt. Die Wochen rund um die Geburt stehen sie in Rufbereitschaft, Tag und Nacht. Die Kosten von 350 Euro dafür müssen manche Frauen selbst zahlen, für manche treten die Kassen anteilig ein. "Für uns fiel deshalb der Sommerurlaub aus", sagt Nadine Drieling.

"Mehr Anerkennung unserer Arbeit durch die Kassen", wünschen sich Annette Hilse und ihre Kolleginnen auch wegen dieser Kostenfragen. Dabei wollen die Hebammen nicht dogmatisieren. Schlieper: "Frauen sollen nur komplett frei wählen können, wo sie gebären wollen."