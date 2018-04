Bislang nutzen die Menschen das mobile Internet vor allem über eine UMTS-Verbindung. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt dabei im Netz der Telekom maximal 42,2 Megabit pro Sekunde, im LTE-1800-Megahertz-Netz sind nach Konzernangaben Downloadraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich. "Die Internetverbindungen werden also mehr als doppelt so schnell", sagt ein Sprecher. 14 LTE-Antennen gibt es inzwischen im Bremer Stadtgebiet. Sie versorgen die Innenstadt und benachbarte Stadtteile. Ohne LTE-Versorgung sind bislang Bremen-Nord, Borgfeld und Oberneuland.

Mit dem LTE-Ausbau liegt die Telekom in Deutschland bislang vorn. Vodafone als größter Mitbewerber bietet den schnellen Standard bislang erst in Berlin und Düsseldorf an. Das Unternehmen will sich vor allem dem flächendeckenden Ausbau des langsameren LTE-800-Megahertz-Netzes widmen, sagte ein Sprecher.