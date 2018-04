Der Wasserrohrbruch unter der A27 in Horn-Lehe von Mitte Januar hat keine Schäden im Erdreich unter der Autobahn verursacht. Das habe jetzt festgestellt werden können, sagte Holger Horstmann, der beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV) als Abteilungsleiter zuständig ist für den Bereich Straßenerhaltung. Deshalb konnte die Geschwindigkeitsbegrenzung, die für den betroffenen Abschnitt der A27 vorsichtshalber angeordnet war, aufgehoben werden. Nach Horstmanns Worten sind die Schilder, mit denen die Autofahrer bis auf Tempo 60 abgebremst wurden, gestern abgebaut worden.

Wie berichtet, war am Abend des 16. Januar ein Wasserrohr gebrochen, das unterhalb der Autobahn in Höhe Luisenthal verläuft. Die Befürchtung: Das austretende Wasser könnte die Fahrbahn unterspült und dort womöglich Hohlräume hinterlassen haben. Solche Hohlräume, betonte Horstmann, wären eine echte Gefahrenquelle gewesen. In einem solchen Fall hätte man befürchten müssen, dass der Untergrund bei stärkerer Belastung absacke.

Betroffen war eine Wasserleitung mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern, erklärte Christoph Brinkmann, Pressesprecher der SWB AG. Das Plastikrohr liege in einem Stahlrohr unter der Fahrbahn und sei auf einer Länge von etwa 80 Zentimetern geborsten. Und zunächst, sagte Horstmann, sei nicht klar gewesen, ob möglicherweise auch die Hülle des Stahlrohrs beschädigt sei. Um dies mit der Hilfe einer Spezialkamera zu klären, habe die SWB das zerstörte Wasserrohr Stück für Stück aus der Stahlröhre bergen müssen. Am vergangenen Donnerstag habe man dann das äußere Rohr inspizieren können. Ergebnis: Die Hülle des Stahlrohrs ist unversehrt geblieben.