Ole und Agnieszka Krämer haben sich Mitte August 2013 auf der „Nedeva“ das Jawort gegeben. (Walter Gerbracht)

Bremen. In den Hafen der Ehe können Bremer bald buchstäblich an Bord einer Motorjacht segeln. Seit Sommer 2013 steht die „Nedeva“ an der Schlachte für Eheschließungen in einem besonderen Rahmen zur Verfügung. Derzeit stehen in der Stadtgemeinde neben den Standesämtern Bremen-Mitte und Bremen-Nord fünf Außentraustandorte zur Verfügung. Für Brautpaare, die das Maritime lieben, bietet sich künftig auch die historische und frisch renovierte Motorjacht „Nedeva" an.Bremen.

Die Jacht wurde 1930 für einen Bankier in New York gebaut, teilt die Innenbehörde mit. Das Schiff verkörpere den Lebensstil der gehobenen US-Gesellschaft in den 30er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Trauungen mit bis zu 44 Gästen können auch während laufender Fahrt vorgenommen werden.

Weitere Außentraustandorte sind der „Lür-Kropp-Hof“ mit dem eigens errichteten „Meta-Rödiger-Hochtiedshuus“, das Gobelinzimmer im Bremer Rathaus, die „Schulschiff Deutschland“ in Vegesack, das Schloss Schönebeck und die Burg Blomendal in Blumenthal.

Die Innenbehörde prüft zurzeit, ob künftig auch der fast 1500 Meter hohe Fallturm nahe der Universität und die Botanika im Rhododendronpark als Standorte für die Eheschließung infrage kommen.