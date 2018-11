Noch am Vormittag des gestrigen Morgens waren überall Spuren der vorangegangenen Silvesternacht zu sehen. (Frank Thomas Koch)

Gute elf bis 13 Tonnen Müll im Innenstadtgebiet – das ist die Bilanz der diesjährigen Silvesternacht aus Sicht der Entsorgung Nord (ENO). „Das entspricht ungefähr dem, was auch in den vergangenen Jahren an Arbeit angefallen ist“, sagt Bereichsleiter Frank Kunst.

Ziel vieler Menschen waren in der Silvesternacht die Schlachte und die Weserbrücken. Von dort war das Lichtspektakel am Himmel besonders gut zu sehen. (Frank Thomas Koch)

Rund 60 Mitarbeiter von ENO und dem Reinigungsservice Nord haben gestern ab vier Uhr in der Frühe mit zehn Kehrmaschinen die Innenstadt aufgeräumt. „Am meisten war auf den Brücken rund um die Schlachte und im Viertel zu tun“, erläutert Kunst. Zum Glück habe es aber keinen Frost gegeben. So konnte der Müll einwandfrei von den Maschinen aufgenommen werden.

Die Knallerei zu Silvester begann bereits am frühen Abend des 31. Dezember. Vor allem Familien mit kleinen Kindern, die nicht so lange wach bleiben konnten, ließen das Jahr schon lange vor Null Uhr mit Böllern und Raketen ausklingen. Fahrradfahrer hatten es da schwer. Sie mussten immer wieder den Feuerwerkskörpern ausweichen, die auf die Fahrbahn geworfen wurden.

Tatjana Neumann (Myriam Apke)

Richtig los ging es dann aber ab etwa 23 Uhr: Zahlreiche Menschen zog es Richtung Weser. Ziel war vor allem die Schlachte, worüber sich die Gastronomen freuen konnten: Ihre Lokale waren in den Nachtstunden rappelvoll. Wer dennoch sitzen wollte, wich auf die Steine am Weserufer aus und stieß mit mitgebrachtem Sekt und Bier in Plastikbechern an.

Während von den Brücken immer wieder Raketen Richtung Himmel geschossen wurden, war das Gebiet rund um den Marktplatz ruhig. Dort gilt ein Böllerverbot, um die historischen Gebäude zu schützen. „Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Menschen versammelt, aber das Feuerwerksverbot wurde größtenteils eingehalten“, sagt Nils Matthiesen, Sprecher der Polizei Bremen.

Siamand Khalaf (Myriam Apke)

Für die Beamten der Polizei war es eine arbeitsreiche Nacht: Zwischen 19 Uhr am Abend und 6 Uhr früh am Neujahrsmorgen fuhren sie 320 Einsätze. „Die hohe Zahl der Einsätze ist für Silvester nicht ungewöhnlich. Es gab aber keine größeren Einsätze, weswegen wir von einem friedlichen Jahreswechsel sprechen können.“

Eingreifen mussten die Polizisten vor allem bei Auseinandersetzungen, Schlägereien und Einbrüchen. „Es gab aber nur wenige Festnahmen und dank des zusätzlich eingesetzten Personals konnten wir rasch eingreifen“, berichtet Matthiesen.

Heiner Schulz (Myriam Apke)

Um Punkt Null Uhr krachte und blitzte es dann überall. Die Wilhelm-Kaisen-Brücke war kaum noch zu überqueren. Von überall her waren zwischen Knallern und Raketen „Frohes Neues“-Rufe zu hören. Auch auf der Sielwallkreuzung wurde ordentlich gefeiert. Allerdings friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Vor dem Theater am Goetheplatz herrschte derweil festliche Stimmung. Traditionell erfüllten dort Walzerklänge die Luft und es wurde getanzt.

„Die Silvesternacht war für uns sehr unruhig und es kam zu der erwartet hohen Zahl von Einsätzen“, sagt Stefan Janßen, Schichtleiter der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen. Bis halb vier am Morgen musste der Lösch- und Hilfeleistungsdienst rund 50 Einsätze fahren. Der größte Brand ereignete sich in der Schule an der Fischerhuder Straße. Gegen zwei Uhr in der Nacht brach dort ein Feuer aus. Mit einem Aufgebot von zwölf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften gelang es, den Brand zu löschen. Warum das Feuer ausbrach und welchen Schaden es anrichtete wird derzeit noch ermittelt. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Anders in der Robinsbalje in Huchting: Hier kam es etwa zur gleichen Zeit zu einem Kellerbrand. Acht Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Auch die Rettungskräfte hatten gut zu tun. Insgesamt 150-mal mussten sie ausrücken. „Die meisten Verletzungen gab es durch den falschen Umgang mit Feuerwerkskörpern und Alkoholmissbrauch“, bilanziert Stefan Janßen. Am Neujahrsmorgen war aber zumindest in der Innenstadt wieder alles ruhig.

Gute Vorsätze für das neue Jahr

Gesundheit und Karriere als Ziele

Siamand Khalaf (44) aus Bremen war in der Silvesternacht mit seiner Freundin unterwegs. Die beiden schlenderten über den Marktplatz und waren auf dem Weg zur Teerhofbrücke an der Schlachte. Für das neue Jahr wünscht sich der Fotograf viel Geld, eine gute Gesundheit und Frieden unter den Menschen. Er selbst hat sich vorgenommen, mehr Sport zu treiben: „Ich gehe bisher dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, dass will ich noch steigern und fitter werden.“ Außerdem will er sein Fotostudio in Walle ausbauen und hofft auf viele Aufträge. „Mir macht der Beruf Spaß und ich freue mich deshalb schon auf das neue Jahr.“

Tatjana Neumann war mit ihrem Freund im Bremer Viertel unterwegs. Die 21-Jährige kommt aus Warendorf bei Münster und war über Silvester zu Besuch in der Hansestadt. Sie hat gerade ihre Ausbildung angefangen und wünscht sich, dass sie diese im neuen Jahr erfolgreich weiterführen kann. „Ich will richtig Karriere machen und viel Geld verdienen. Außerdem möchte ich mich gesund ernähren und ein bisschen abnehmen.“ Dazu müsse sie aber auch endlich anfangen, Sport zu treiben. Zusammen mit ihrem Freund fliegt sie im Dezember 2014 nach Brasilien: „Deswegen wünsche ich mir natürlich auch Glück in der Liebe, damit wir wirklich gemeinsam fahren.“

Mit seinen besten Freunden war Heiner Schulz in der Silvesternacht unterwegs. Zu dritt sind sie mit dem Zug aus Verden angereist, um am Weserufer das neue Jahr zu feiern. Der 21-Jährige ist zurzeit arbeitslos, hat aber für Februar 2014 einen Job als KFZ-Mechatroniker gefunden: „Darauf freue ich mich schon sehr, und ich habe mir fest vorgenommen, dafür alles zu geben“, sagt er. Eigentlich sei er schon sehr glücklich, vor allem weil die Beziehung zu seiner Freundin so gut laufe: „Die ist aber heute mit ihren Freundinnen unterwegs“, sagt Schulz. Was er 2014 unbedingt verändern will: „Weniger Alkohol trinken und gesünder essen.“ Schließlich sei die Gesundheit am wichtigsten.