Wer einmal Senator war, der bleibt – und schreibt. Legendär sind in der Hansestadt die Politik-Kommentare, die der sozialdemokratische Ex-Bildungssenator Horst-Werner Franke nach seiner Abdankung 1990 regelmäßig veröffentlichte. Seit Dienstag ist nun zu lesen, was Ulrich Nußbaum denkt, ebenfalls einst Regierungsmitglied in Bremen und bis Dezember vergangenen Jahres Finanzsenator in Berlin. „Butter bei die Fische!“ heißt die Kolumne, die in der Bundeshauptstadt gestern erstmals in der B.Z. erschien.

Eine Überschrift mit dem Hauptwort „Fische“ ist gewiss mit Bedacht gewählt worden, war doch Ulrich Nußbaum vor seiner politischen Laufbahn schon als erfolgreicher Fischunternehmer in Bremerhaven bekannt geworden.

Mit seinem Einzug in die Bremer Landesregierung 2003 folgte bei Nußbaum eine Tendenz von bekannt zu berühmt. Das aktuelle Indiz: Als am Dienstag seine Kolumne gestartet wurde, gab es eine Ankündigung ganz oben auf der Titelseite: „Ex-Senator Ulrich Nußbaum schreibt in der B.Z.“

Acht Seiten weiter tut er dann auf drei Zeitungsspalten seine Butter bei die Fische – das anschließende Ausrufezeichen nicht zu vergessen. Nußbaums Thema für seinen ersten B.Z.-Beitrag ist die Debatte um eine Bewerbung Berlins für die Olympischen Sommerspiele in zehn oder 20 Jahren. Das klingt zunächst so, als gehe es dabei um eine ferne Zukunft, aber die Hauptstädter sind aufgerufen, jetzt im Herbst darüber abzustimmen.

Der ehemalige Finanzsenator wirbt in seiner Kolumne, die ab jetzt an jedem Dienstag erscheinen soll, für einen „nationalen Kraftakt, bei dem der Bund einen großen Anteil der Kosten übernimmt“. Schließlich gehe es nicht nur um Berlin, sondern um eine Olympia-Bewerbung „für ganz Deutschland“. Die Berliner Politik stehe in der Pflicht, sich entsprechend bemerkbar zu machen. Wohl noch durch Bremerhaven mit maritimen Formulierungen vertraut, fordert Nußbaum, dass in Berlin „jetzt der regierende Kapitän auf die Brücke“ gehöre, weil es höchste Zeit für ein „Alle-Mann-Manöver“ sei. Der Kolumnist: „Wer Schultoiletten zur Chefsache macht, der kann bei Olympia nicht kneifen.“

Bremerhaven – Bremen – Berlin

In der Zeit zwischen der Gründung seines Bremerhavener Fisch-Imperiums und der Butter, die er ab sofort in Berlin bei die Fische gibt, war Nußbaum zunächst Kabinettsmitglied in Bremen. Es wurde seither so oft erzählt, dass es als wahr durchgeht: der damalige Bremer Regierungschef Henning Scherf, natürlich SPD, lockte den Parteilosen als Chef ins Finanzressort und damit in die Politik. Dort blieb Nußbaum bis 2007, um 2009 nach Berlin zu wechseln und als Nachfolger von Thilo Sarrazin dort ebenfalls das Finanzressort zu übernehmen. Wenn man dem folgt, was dann an die Weser drang, wurde Nußbaum, der aus dem Kreis Trier stammt, in Berlin so etwas wie ein Politik-Star. Und wenn er nicht parteilos geblieben wäre, wer weiß, vielleicht wäre er nicht am 11. Dezember 2014 zurückgetreten, sondern heute Regierender Bürgermeister – auf der Berliner Brücke beim „Alle-Mann-Manöver“.