Bremen. Zuerst das Public Viewing zur Fußball-EM, das in der Stadt aus Sicherheitsgründen nur mit Ach und Krach stattfinden konnte, und dann auch nicht auf dem Domshof, wie vorher immer, sondern weiter außerhalb, am Europahafen. Und nun das Viertelfest: Wie gestern berichtet, wird es sich in diesem Jahr auf einen Tag beschränken und auch kein richtiges Fest mehr sein, das bis spät in den Abend hinein dauert, sondern ein Rahmenprogramm für den verkaufsoffenen Sonntag am 9. September. Wieder ist der Grund die Sorge, dass man der Massen nicht mehr Herr werden könnte. Niemand wollte die Verantwortung übernehmen.

"Im vergangenen Jahr wurde allen Beteiligten klar, dass bei solchen Massen die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist", sagt Uwe Kluge, Chef des Großmarkts, der zehn Jahre lang für die Infrastruktur des Viertelfestes zuständig war. An den drei Tagen im September 2011 waren bei herrlichem Wetter rund 200000 Besucher ins Viertel gekommen, so viele wie noch nie. Da waren die Grenzen erreicht und offenbar schon überschritten. "Ein hohes Gefahrenpotenzial", sagt Kluge. Schon wegen der Fluchtwege, meint er. "Im Viertel ist es für so eine Großveranstaltung einfach zu eng."

Als Konsequenz sei schnell klar gewesen, dass es für das nächste Mal ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept geben müsse. "Wir haben uns gefragt, wie wir das in den Griff bekommen", erzählt Kluge. Mit mehr Personal? Mit Absperrungen, um den Zugang zu regulieren? Beides vielleicht, und wie steht es dann aber mit den Kosten? Trägt sich das noch? Zusammen mit den Behörden sei ein Bündel von Varianten durchgegangen worden – um am Ende doch wieder vor der entscheidenden Frage zu stehen, Kluge drückt es so aus: "Wer hält die Rübe hin?"

In den vergangenen Jahren hätte der Großmarkt die Verantwortung getragen, wenn etwas passiert wäre. Nach den Erfahrungen von 2011 war Kluge aber klar: "Das Risiko können wir als bremische Gesellschaft nicht mehr übernehmen."

Der Großmarkt war damit raus, und Robert Bücking, Ortsamtsleiter im Viertel, hatte ein Problem. Er musste einen neuen Veranstalter suchen, fand aber niemanden, der bereit war, für das Fest geradezustehen. "Ich selbst kann das nicht sein", sagt Bücking, "das geht schon aus formalen Gründen nicht." Der Druck war groß, zumal ein großer Teil des Kulturprogramms, für das Iris Raschke vom Kulturbüro zuständig ist, bereits fest verabredet war. Es half aber nichts, sagt Bücking, "ich musste die Reißleine ziehen".

Statt des ursprünglichen Viertelfestes, das im vergangenen Jahr zum 25. Mal stattfand, wird es nun nur noch "einen schönen Sonntag" geben, wie Bücking sagt, "eine Einladung hauptsächlich an Familien und Leute, die gerne bummeln". Er verspricht ein "sinnliches, starkes" Kulturprogramm. Und um sieben am Abend ist dann Schluss.