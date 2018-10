Die Bremer Innenstadt ist am Wochenende und am Montag einen Besuch wert. Die Gäste erwartet ein volles Programm mit La Strada, dem Wallfest, einem verkaufsoffenen Sonntag und einem Fest zum Bremer Weltkulturerbe-Jubiläum.

Beim verkaufsoffenen Sonntag am 6. Juli laden die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Einkaufen ein. Die Einzelhändler in der Bremer City, im Viertel und am Wall öffnen ihre Türen und feiern mit Aktionen und einem Wallfest am schönsten Boulevard der Stadt. In der Lloyd-Passage findet ab 13 Uhr der Torwandwahnsinn statt und lädt zum Schuss auf die Torwand ein. Kicker-Freunde können sich außerdem an fünf Tischen in der Katharinen-Passage messen.

Die City-Bahn fährt von 13 bis 18 Uhr ihren Rundkurs zwischen City und Viertel. Fahrgäste können kostenlos mit der Ringbahn pendeln. Auf der Tour treffen sie auf bekannte Mitfahrer wie die Schlachte-Nixe, Heini Holtenbeen oder den Esel der Bremer Stadtmusikanten. Die Bahn verkehrt im Rundkurs zwischen Bürgerpark-Hauptbahnhof-Schüsselkorb-Domsheide-Sielwall-St.Jürgen-Straße-Weserstadion.

Am Montag, 7. Juli, wird auf dem Marktplatz von 10.30 bis 20 Uhr das Bremer Weltkulturerbe-Jubiläum mit einem Fest gefeiert. Auf dem Programm stehen Führungen durch das Rathaus und durch den Ratskeller, um 15 Uhr lädt die Konditoren-Innung zu einer großen Kaffee- und Kuchentafel auf dem Marktplatz ein.