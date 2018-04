Elternvertreterin Andrea Spude sieht den Entwurf der Bildungsbehörde skeptisch – und versteht die Oberschulleitert (Kuhaupt)

Und mehr noch: In erstaunlicher Deutlichkeit formulieren die Direktoren der Oberschulen ihre Sorge über die bisherige Entwicklung. Heute gibt es zu dem Thema eine Anhörung durch einen Ausschuss der Bildungsdeputation. Und diese Anhörung erscheint auch nötig.

Eigentlich sollte es eine Diskussion darüber werden, wie die Inklusion konkret an den Schulen umgesetzt werden soll. Im März hatte Bildungssenatorin Renate Jürgens-Pieper (SPD) in einer Sitzung der Bildungsdeputation einen Entwurf für eine "Verordnung für unterstützende Pädagogik" vorgelegt. Diese soll Zuständigkeiten klären und definieren, wann welcher Förderbedarf vorliegt.

Es ist eine Verordnung, die aus Sicht der Beteiligten eine große Bedeutung hat. "Man muss versuchen, auf dem Weg zu einer inklusiven Schule alle Beteiligten mitzunehmen", sagt etwa Andrea Spude, Vorstandssprecherin des Zentral-Elternbeirats (ZEB), " doch wenn eine Verordnung so umstritten ist wie diese, dann ist das schwer." Der ZEB hat, wie viele andere Verbände und Institutionen, eine Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben. Und wie die anderen ist er heute zu einer Anhörung vor einem Ausschuss der Bildungsdeputation eingeladen. Denn fast alle Stellungnahmen haben eines gemeinsam: Sie lehnen den Verordnungsentwurf ab.

Es gibt viele Gründe für diese Ablehnung. Dass eine konkrete Ausstattung an Personal oder Räumen nicht definiert wird, ist beispielsweise ein oft vorgetragener Kritikpunkt. Diese soll laut Bildungsbehörde allerdings auch auf dem Wege einer Richtlinie festgelegt werden.

Doch wird die Kritik auch grundlegender. So bemängeln viele Verbände schon die Herangehensweise der Verordnung – die Tatsache, dass hier explizit Förderbedarfe definiert werden oder dass das Wort "Inklusion" nicht einmal darin vorkommt. Als zu sehr an den Defiziten der Schüler orientiert empfindet das unter anderem der ZEB. Das stehe dem eigentlichen Ziel der Inklusion entgegen, heißt es seiner Stellungnahme – und lasse zudem die Förderung der Schüler außen vor, die nach diesen Maßstäben nicht beeinträchtigt sind.

In den Stellungnahmen geht es aber nicht nur um die künftige Ausgestaltung der Inklusion. In einigen Fällen geht es auch darum, wie der Umsetzungsprozess bis jetzt zu bewerten ist. Und in dieser Hinsicht gibt es eine bemerkenswerte Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Schulleitungen der Oberschulen. 32 der 33 Oberschuldirektoren haben sie unterschrieben – und sie werden deutlich darin.

"Von ,Augenhöhe’ mit den Gymnasien kann nicht ausgegangen werden", schreiben die Direktoren. Und sie befürchten, dass sich diese ungleichen Konkurrenzbedingungen noch verstärken könnten. Denn es seien ausschließlich Oberschulen, die Kinder mit dem Förderbedarf "Lernen, Sprache und Verhalten" aufnähmen – und eine wirkliche Akzeptanz bei den Eltern gebe es kaum. Die Anmeldezahlen an den Gymnasien stiegen, und zugleich würden immer weniger Kinder, die über dem Regelstandard liegen, an Oberschulen angemeldet. "Die Angst, dass die eigenen Kinder als ,soziale Schmiere’ oder ,Quotenkinder’ die Lerngruppen in den Oberschulen ,stabilisieren’ sollen, wird zunehmend offen formuliert", schreiben die Direktoren.

Elternvertreterin Andrea Spude kann diese Sorge nachvollziehen. Der ZEB hatte sie ganz ähnlich formuliert. "Eltern, die vom Oberschul-Konzept überzeugt sind, tragen auch Probleme mit", sagt Spude. "Die Eltern, die sich nicht so genau damit auseinandergesetzt haben und von anderen hören, dass es an einigen Oberschulen noch nicht rund läuft, melden ihr Kind aber lieber an einem Gymnasium an – auch, weil das eine altbekannte Schulform ist."

In der Bildungsbehörde hat man weniger Verständnis für die Stellungnahme. Enttäuscht sei die Senatorin davon gewesen, sagt ihre Sprecherin Karla Götz. Die Oberschulen ständen vor der großen Herausforderung, Schulen für wirklich alle Schüler zu sein. Da verwundere es, dass die Schulleiter sich so wenig selbstbewusst zeigten.

Auf eine andere Forderung wolle die Behörde aber eingehen. So soll der Förderbedarf länger als ursprünglich geplant beim Übergang von der Grund- in die Oberschule diagnostiziert werden. Hintergrund ist, dass die Oberschulen so länger am konkreten Bedarf orientierte finanzielle und personelle Ressourcen erhalten können. Dieser Bitte wolle man entsprechen, sagt Götz, auch wenn man dafür wiederum Kritik von anderer Seite zu erwarten habe – weil sie der Abschaffung expliziter Förderkategorien entgegenstehe.

Denn eine solche Aufrechterhaltung der frühen Förderdiagnostik sichert zwar den Oberschulen die am konkreten Bedarf orientierten Ressourcen. Sie widerpricht aber andererseits der Kritik vieler anderer Verbände.

Diese geballte Ablehnung hat auch die Abgeordneten und die Bildungsbehörde zum Einlenken bewegt. Die ursprünglich für diesen Monat geplante Verabschiedung der Verordnung ist auf Herbst verschoben. Heute gibt es eine Anhörung vor dem zuständigen Unterausschuss der Bildungsdeputation. "Die Stellungnahmen waren zum Teil sehr unkonkret und bezogen sich allgemein auf die Inklusion", sagt Karla Götz, Sprecherin der Bildungsbehörde. "Deswegen sollte es nach einer ersten Anhörung im April einen weiteren Termin geben, bei dem wir die Möglichkeit zur Aussprache geben und die Beteiligten um eine Konkretisierung ihrer Kritik an der Verordnung bitten wollen."