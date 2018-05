Mitmachen können alle, ob Familien und Kollegenkreise, beste Freunde und Jugendgruppen, Mädels-Cliquen, Chöre, Bands oder auch ganze Sportvereine. Die Bremen Vier-Tournee beginnt am Montag, 30. Juli, um 9 Uhr in Wehdel am Silbersee. Weiter geht es am Dienstag, 31. Juli, 10 Uhr, in Dorum-Neufeld am Hafen, am Mittwoch, 1. August, um 11 Uhr in Verden, Klusdamm am Allerufer, am Donnerstag, 2. August, 8 Uhr, am Weserstadion, am Donnerstag, 2. August, um 12 Uhr in Rastede auf dem Denkmalplatz/St. Ulrich Kirche, am Sonnabend, 4. August, um 12 Uhr in Lunestedt "Am Dorphuus" und am Sonnabend, 4. August, um 16 Uhr in Berne in der Kleingartensiedlung/Dorfstraße.