Feiern in 16 Bremer Stadtteilen

Weihnachten in Gesellschaft

xkn

Bremen (xkn). Zum fünften Mal lädt in diesem Jahr die Anneliese-Loose-Hartke-Stiftung zu Weihnachtsfeiern ein unter dem Motto: Niemand soll am Heiligen Abend allein sein, der nicht allein sein will. In 16 Stadtteilen Bremens richtet die Stiftung gemeinsam mit Bürgerhäusern, Begegnungsstätten und Kirchengemeinden eine Feier aus, zu der alle eingeladen sind, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Der Eintritt ist frei, helfende Hände sind willkommen. Die Veranstaltungen dauern zwischen zwei und fünf Stunden. Sie sind nicht kirchlich-religiös geprägt, wobei in allen Stadtteilen die Kirchen zu Gottesdiensten einladen, die vor oder nach der Feier besucht werden können.