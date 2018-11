Leon mag buntes Licht und Musik. Seine Mutter Oxana Hermann hat entsprechende Geschenke gekauft. Wenn der Sechsjährige sie heute Abend bekommt, wird er sie nicht selber auspacken können. Er kann sie nicht mit seiner achtjährigen Schwester ausprobieren und nicht artig Danke sagen. Leon ist mehrfach behindert. Er kann nicht alleine gehen und sitzen, nicht sprechen und essen. Und er bekommt jeden Tag Besuch von der ambulanten Kinderkrankenpflege – oft von Ulrike Ehmer.

„Na, Leon“, sagt sie, als sie sein Zimmer betritt. „Erzähl’ mal, wie war’s im Kindergarten?“, fragt sie. Sie nimmt Leon auf den Schoß. Er bekommt Tee in seine Magensonde. Dann macht Ulrike Ehmer mit ihm Atemtherapie-Übungen. Sie kitzelt ihn an den Knien und am Hals. Sie singt „Backe, backe, Kuchen“ und Leon strahlt. Nebenan im Wohnzimmer hockt Leons Schwester Nancy mit Freundinnen neben dem geschmückten Weihnachtsbaum. Sie spielen ein Computerspiel, in dem Rapunzel mit ihrem langen Haar über den Bildschirm fegt.

Sieben bis neun minderjährige Patienten betreut die examinierte Kinderkrankenschwester Ulrike Ehmer pro Tag. Mit einem kleinen roten Flitzer mit zwei Strichmännchen auf den Seiten ist sie dafür in Bremen und der Region unterwegs. Manche Kinder sind chronisch krank oder gehandicapt, andere werden nur zeitweise versorgt, beispielsweise nach einer Operation. Die Kinderkrankenschwestern geben Spritzen oder wechseln Infusionen, pflegen Wunden, leiten die Eltern an, sie beobachten den Heilungsprozess oder Krankheitsverlauf. Auch in den Kindergarten und die Schule begleiten Kinderkrankenschwestern einige Mädchen und Jungen. In Leons Zimmer liegen auf der Kommode an seinem Bett zwischen Medikamenten weihnachtliche Bastelarbeiten, die er aus dem Kindergarten mitgebracht hat.

Vor Weihnachten, sagt Ulrike Ehmer, sei die Stimmung eine ganz besondere. „Alle freuen sich auf Weihnachten. Im Kindergarten und in der Schule werden Vorbereitungen getroffen. Alle Wohnungen sind geschmückt.“ Ulrike Ehmer bekommt Weihnachtslieder vorgesungen und Wunschzettel präsentiert. Die meisten Patienten sind zappeliger als sonst.

Das Verhältnis zu den Familien sei intensiv, sagt Ulrike Ehmer. Das bleibe nicht aus, wenn man sich täglich sehe und Sorgen und Nöte teilt. „Na, Süße“, sagt sie, als sie die Wohnung betritt, wo Polina schon an der Tür wartet. Das kleine Mädchen wird morgen drei Jahre alt. Es leidet unter dem Charge-Syndrom, unter angeborenen Hörsehschädigungen. Kinderkrankenschwestern versorgen ihre Trachealkanüle, die in die Luftröhre führt, und ihre Magensonde, über die sie ernährt wird, weil sie nicht schlucken kann.

„Hast du heute im Kindergarten schon ein Weihnachtslied gesungen?“, fragt Ulrike Ehmer. Im Wohnzimmer wechselt ein kleiner Weihnachtsbaum die Farben. Polina dreht sich auf dem Teppich im Kreis. Zuvor hat sie alles lammfromm über sich ergehen lassen, auch die unangenehme Prozedur des Absaugens. „Das ist nicht immer so“, sagt ihre Mutter Nataliia Buzyka, „manchmal müssen wir sie erst regelrecht einfangen.“

Polina und ihre Eltern bekommen zweimal täglich Besuch von der Kinderkrankenpflege. „Wir sind sehr froh, dass wir diese Hilfe haben“, sagt Nataliia Buzyka. „Wir sind in Deutschland ganz allein, ohne Verwandte. Frau Ehmer kommt und kümmert sich um uns. Wir sind schon Freunde geworden“, sagt die junge Frau, die in der Ukraine geboren ist. „Man gehört zu manchen Familien praktisch schon dazu“, bestätigt Ulrike Ehmer. Manche Kinder sieht sie nicht nur täglich, sondern die Versorgung und Behandlung nehmen auch mehrere Stunden in Anspruch.

Zu vielen Patienten entwickele man zudem „eine tiefe Beziehung, weil man nicht so einfach mit ihnen kommunizieren kann und selber herausfinden muss, wie es ihnen geht.“ Ehmers Kollegin Silvia Hofgärtner ergänzt: „Kinderkrankenpflege ist herausfordernd, aber kleine Kinder geben einem viel zurück, sie zeigen einem ihre Dankbarkeit durch Gestik und Mimik.“

Seit 1996 bietet der Ambulante Hauspflegeverbund Bremen (AHB) häusliche Kinderkrankenpflege als eigene Sparte an. Ein Dutzend Pflegekräfte betreut derzeit etwa 25 Kinder im ambulanten Dienst, vom Frühchen bis zum älteren Teenager. Auch für sie gibt es verschiedene Pflegestufen. Viele Eltern, sagt Pflegedienstleiterin Silvia Hofgärtner, verlangten von sich selbst, die Pflege kranker, auch schwerstkranker Mädchen und Jungen aus eigener Kraft und ohne Hilfe zu stemmen. „Es gibt da eine gewisse Hemmschwelle, weil manche Eltern glauben, dass es einen schlechten Eindruck macht, wenn sie sich Hilfe holen.“ Die Ansprüche an sich selbst seien bei Müttern und Vätern von kranken Kindern oft extrem hoch.

Oxana Hermann musste sich Hilfe holen. Bevor die Krankenkasse die Pflege für Leon genehmigte, versorgte sie ihn und seine Schwester allein. „Ich war am Ende meiner Kräfte“, sagt sie. Heute bekommen Hermanns keinen Besuch von Ulrike Ehmer. Die alleinerziehende, berufstätige Mutter trifft sich mit ihren Geschwistern bei ihren Eltern, um Weihnachten zu feiern. Alle werden gemeinsam am Tisch sitzen und essen. Leon auch – in einem Spezialstuhl. Für ihn wird das Festessen püriert.

„Arbeit mit Kindern“, sagt Silvia Hofgärtner, „ist intensiver als Arbeit mit Erwachsenen. Sie ist auch schwerer, weil wir manchmal auch Kinder in den Tod begleiten. Das ist emotional sehr belastend, weil wir sie oft zuvor jahrelang betreut haben.“ Ulrike Ehmer musste das bislang noch nicht durchmachen. Heiligabend ist sie bei ihrer eigenen Familie und ihren beiden Kindern. Die Hausbesuche enden heute am Nachmittag. „Wir haben super engagierte Eltern“, sagt Silvia Hofgärtner, „die alles möglich machen, damit ihre kranken Kinder mit ihren Geschwistern Weihnachten mittendrin dabei sind. Der Heiligabend gehört den Familien ganz allein.“