In Bremen gibt es an mehreren Orten Schallschutzwände, insgesamt wurden nach Angaben der DB bisher 39 Kilometer Gleisstrecke saniert, es wurden Schallschutzwände gebaut und Schallschutzfenster eingebaut, wenn Wände nicht ausreichten. In Mahndorf und Sebaldsbrück sollen bis 2019 noch 1,6 Kilometer Schallschutzwände entstehen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Uwe Beckmeyer sagte am Dienstag: „Das ist ein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Bereich seit Jahren einer enormen Lärmbelästigung durch den Schienenverkehr ausgesetzt sind.“ Dass die Bauarbeiten in Walle endlich beendet seien, sei nicht zuletzt dem Engagement der Bürger und der Kommunalpolitik zu verdanken.