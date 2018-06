Die Zahl der Besucher im Klimahaus ist nach den Rückgängen in den vergangenen Jahren wieder gestiegen: Mehr als 465 000 Gäste besuchten 2015 die Ausstellung, teilte Sprecherin Sylvia Schuchardt am Montag mit. Das sei gegenüber 2014 eine Steigerung von sechs Prozent. Für zusätzliche Besucher habe unter anderem das Windjammerfestival Sail im August gesorgt. Das Klimahaus ist im Sommer 2009 eröffnet worden, 2010 waren 700 000 Besucher gezählt worden. In der Ausstellung werden die Folgen des Klimawandels verdeutlicht.

