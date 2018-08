Drehtermin auf der Bürgerweide: Die Teamleiterin für Technik und Gestaltung, Ria Pietzner (rechts), richtet mit den Workshop-Teilnehmerinnen Büsra (links) und Beyza die Kamera ein. (Jelca Kollatsch)

Bremen. Ann-Kathrin steht auf dem Parkplatz neben dem Kulturzentrum Schlachthof, hält ein Mikrofon in der Hand und blinzelt in die Sonne. Die Schülerin wartet gespannt auf das Signal von Kamerafrau Beyza. "Und Action!" – Ann-Kathrin sagt ihre Anmoderation souverän auf. Die anderen Gruppenmitglieder Büsra, Dennis und Thileep sind zufrieden und klatschen Beifall. Nach wenigen Minuten ist die Szene im Kasten.

Die Jugendlichen sind Teilnehmer eines Videoworkshops, der von den Organisatoren des Projektes "Stadtplan der Religionen" angeboten wird. Projektleiterin Derya Keyssler möchte es mit dem Angebot ermöglichen, dass sich Jugendliche verschiedener Religionen – oder ohne Religion – begegnen. "Wir wollen Vorurteile abbauen oder besser gar nicht erst entstehen lassen", erklärt Keyssler. Bei den Gruppen des Videoworkshops haben die Betreuer daher darauf geachtet, dass jeweils Teilnehmer unterschiedlicher Religionen zusammenarbeiten.

Idee aus dem Jahr 2002

Die Idee zu dem Projekt "Stadtplan der Religionen" ist bereits 2002 bei der "Nacht der Jugend" im Rathaus entstanden. Junge Bremer haben damals einen Stadtplan entwickelt, der aufzeigt, wo in der Stadt es welche religiösen Einrichtungen gibt. "Dann ist leider alles ein bisschen eingeschlafen", berichtet Keyssler. Viele Jugendliche hätten angefangen zu arbeiten und seien aus Bremen weggezogen. Im vergangenen Jahr habe Helmut Hafner von der Senatskanzlei, der 2002 schon bei der Projektentwicklung mitgeholfen hat, Keyssler gefragt, ob sie Lust hätte, das Projekt wieder aufleben zu lassen. "Da habe ich natürlich sofort zugesagt", erzählt die Projektleiterin. "Und da jetzt finanzielle Mittel vorhanden sind, können wir viele Ideen umsetzen." Das Familienministerium und das Land Bremen unterstützen den "Stadtplan der Religionen" laut Keyssler mit rund 120000 Euro. "So können wir etwa den Videoworkshop anbieten", sagt Keyssler.

Hüseyin Uzunkara und Irina Drabkina sind Stadtteilkoordinatoren des Projektes und unterstützen die Jugendlichen bei der Entstehung des Videos. Uzunkara betreut die Videoaufnahmen auf dem Parkplatz. Er ist mit der Leistung der Workshopteilnehmer sehr zufrieden. "Die Jugendlichen haben eine Art Tagesschau-Format entwickelt, mit verschiedenen Blöcken, unter anderem einer Umfrage", erklärt der Betreuer. Der Bremer findet es wichtig, dass neben Schulprojekten in den Stadtteilen auch stadtteilübergreifende Projekte wie der Videoworkshop angeboten werden. "Es ist sehr schön, wenn sich dadurch Freundschaften über die Religion und Stadtteilgrenzen hinaus entwickeln", erzählt Uzunkara.

Dennis kommt aus einer jüdischen Familie und hat viel Spaß beim Dreh. Der Schüler möchte beim Workshop herausfinden, ob die in der Gesellschaft vorhandenen Vorurteile gegenüber Religionen wahr sind. "Viele sagen, dass alle Muslime brutal sind, das stimmt überhaupt nicht", berichtet der 14-Jährige. Thileep, der ebenfalls zum Kamerateam gehört, sieht den Workshop als gute Gelegenheit an, um Menschen mit anderen Religionen kennenzulernen. "So ist die Toleranz nicht nur im Kopf vorhanden, sondern wird auch in der Praxis umgesetzt", erläutert der 24-Jährige. Der Bremer ist Hindu, und Religion sei seiner Meinung nach eine gute Stütze, die Menschen Werte beibringe. Trotzdem möchte Thileep losgelöst von Religion leben. "Menschlichkeit ist mir wichtiger. Ich möchte wissen, wie die Menschen ticken". erklärt er.

Premiere bei der Nacht der Jugend

Die 13-jährige Ann-Kathrin ist froh, dass sie ihre Moderation fehlerfrei aufgesagt hat. "Es ist das erste Mal, dass ich einen Aufsager in die Kamera gesprochen habe", berichtet die Bremerin. Ann-Kathrin geht auf eine evangelische Schule. Die Dreizehnjährige liest manchmal in der Bibel und betet. Das Beten gebe ihr Sicherheit und Kraft. "Wie beispielsweise bei meinem Wunsch, dass die Moderation klappt", sagt Ann-Kathrin.

Das von den Jugendlichen gedrehte Video wird bei der "Nacht der Jugend" erstmals einem Publikum gezeigt. Natürlich bekommen die Workshopteilnehmer auch eine Kopie des Videos, um es ihren Familien und Freunden zu zeigen, versichert Uzunkara. Die Organisatoren des "Stadtplans der Religionen" planen weitere Angebote. "Es wird bald einen Graffitiworkshop zum Thema "Deutschsein" geben", berichtet Uzunkara. Jugendliche sollen gemeinsam überlegen, was typisch deutsch ist.

Weitere Informationen zu den Angeboten des Projektes finden Sie im Internet unter: www.stadtplan-der-religionen.de.