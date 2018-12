Ein weiterer großer Erfolg für die Naturfotografin und Künstlerin aus Osterholz-Scharmbeck. Im vergangenen Jahr punktete sie mit einer Teufelsmoorlandschaft beim internationalen Fotowettbewerb „Garden Photographer of the Year“, das Jahr davor war es die Nahaufnahme einer weißen Anemone, für die sie Lob einheimste. Der erste Platz ist für die 47-Jährige trotzdem etwas Besonderes. Am 3. März wird ihr der Preis in Höhe von 1000 Euro auf Schloss Dennenlohe überreicht.