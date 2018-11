Angeklagter schweigt zur Tat

Zeuge sagt im Mordprozess aus

Rose Gerdts-schiffler

Bremen. Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer vierfachen Mutter in der Vahr hat gestern ein Freund des Angeklagten ausgesagt. Zu dem 30-Jährigen war der Angeklagte geflüchtet, nachdem er am 2. Februar dieses Jahres seine frühere Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen in deren Wohnung getötet hatte. In der Wohnung hielten sich während der Tat zwei der vier gemeinsamen Kinder auf.