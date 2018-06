Im Februar und März finden in Bremen die Wertungen des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ statt. Der Regionalwettbewerb Bremen-Mitte ist am Sonnabend, 6. Februar, von 9 bis 19 Uhr in der Musikschule Bremen, Schleswiger Straße 4. In Bremen-Nord findet der Regionalwettbewerb am Sonnabend, 13. Februar, in der Musikschule Bremen-Grohn, Friedrich-Humbert-Straße 121, statt. Der Landesentscheid ist dann einen Monat später am 12. März in der Musikschule Bremen. Unter anderem gibt es die Solokategorien „Streichinstrumente“ und „Akkordeon“ sowie die Ensemblekategorien „Klavier und Blasinstrument“ und „Gitarrenduo“. Die Erstplatzierten des Landeswettbewerbs treten im Mai beim Bundeswettbewerb in Kassel an. Alle Wertungen sind öffentlich, der Eintritt ist frei.

