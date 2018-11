Im Freizeitbad Vegesack sind nach Angaben der Polizei am Sonnabend zwei Mädchen sexuell belästigt worden. Eine 14-Jährige ist demnach unsittlich berührt worden. Ein Tatverdächtiger, so die Polizei, habe nicht ermittelt werden können. Es seien zwar die Personalien eines 18-Jährigen in dem Zusammenhang festgestellt worden, die Tat habe ihm aber nicht zugeordnet werden können. Während dieses Polizeieinsatzes wandte sich eine 13-Jährige an eine Beamtin und gab laut Polizei an, unter Wasser von zwei Mitschülern unsittlich berührt worden zu sein. Die beiden 14-jährigen Jungen wurden von den Polizisten noch im Bad angetroffen. In beiden Fällen sind Ermittlungen eingeleitet worden.

HPP