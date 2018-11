Hat sich im Papageienschutz-Centrum an der Salzburger Straße gut erholt: Ein Amazone, der am Tag der offenen Tür die Besucher beobachtet. (Frank Thomas Koch)

Suchbild: Finden Sie im grünen Buschwerk einen der über 20 grünen Papageien. Männer, Frauen und Kinder rücken nah an den Zaun heran. In der Flughalle des Papageienschutz-Centrums ist es still. Dann ist ein Pfeifen zu hören. Die Augen gewöhnen sich und da ist er zu sehen: ein Amazone in leuchtend grünen Federn mit einem Tupfer Feuerwehrrot am Hals blickt auf die Besucher, als würde er sie schon eine Viertelstunde beobachten.

Augenblicke wie dieser haben am Sonntag rund 80 Menschen ins bundesweit aktive Papageienschutz-Centrum an der Salzburger Straße gelockt. Über 60 der aus Südamerika und Afrika stammenden Tiere erholen sich dort von Schäden, die sie in ihrer Zeit als Haustiere erlitten haben. Robert zum Beispiel, der nur ein Auge hat. Der 36 Jahre alte Graupapagei hat eine gelähmte Kralle und ist so widernatürlich zahm, dass er kein Weibchen an sich heran lässt. Oder Nikki, die halb tot abgegeben wurde, an Rachitis leidend, blutig gerupft, die Beine kaputt und völlig erschöpft, wie sich Elisabeth Willich-Braune vom Schutz-Centrum schmerzlich erinnert. Beide Vögel haben sich erholt. Sie sind in einem der 60 Quadratmeter großen Schutzhäuser untergebracht und bekommen Bio-Futter. Robert hat seinen eigenen grünen Sonnenschirm.

„Papageien gehören nicht in Menschenhand“, sagt Elisabeth Willich-Braune. Ihr Mann Hans-Hermann Braune, mit dem sie an diesem Tag durch die Einrichtung führt, nennt dafür drei wichtige Gründe: „Papageien müssen viel fliegen.“ Können sie das nicht, verfetten sie, bekommen Probleme mit den Nieren, der Leber und dem Herzen; die Flugmuskulatur wird abgebaut. Punkt zwei: „Papageien leben in der Natur in Riesenschwärmen von manchmal Zehntausenden Tieren.“ Als Haustier vereinsamen sie und entwickeln Verhaltensstörungen. „Sie rupfen sich das Gefieder aus“, so Hans-Hermann Braune. Manchmal wächst es nie wieder nach. Elisabeth Willich-Braune: „In ihrer Qual fangen sie an zu reden, zu pfeifen und machen Geräusche. Das tun sie nicht, weil der Mensch so nett zu ihnen ist.“

Drittens haben Papageien ein „inniges Verhältnis zur Vegetation“, sagt Braune. Sie nagen die Rinde von Bäumen und Büschen, spielen mit den Blättern und pflegen mit Hilfe der Äste Krallen und Schnäbel.

All diese Bedingungen könne ein Tierhalter nicht bieten. „Deshalb möchten wir nicht, dass die Zahl der zu Hause gehaltenen Papageien steigt.“ Um ihr Ziel zu erreichen, klären die Mitglieder des Vereins über die grausamen Fangmethoden auf, über Transporte, auf denen 15 Prozent der Tiere sterben, und über die Qualen in Käfighaltung. Hilft das alles nicht, unterstützen sie die Halter. Nur in Notfällen nehmen sie an der Salzburger Straße Tiere auf, meistens sind die Besitzer überfordert: „Die Vögel schreien, machen Dreck und knabbern die Einrichtung an“, weiß Elisabeth Willich-Braune. Im Schutz-Centrum gehen täglich Mails und Anrufe ein. „Hätten wir alle Vögel aufgenommen, es wären heute Tausende hier“, sagt Hans-Hermann Braune.

Jene, die tatsächlich in den Genuss kommen, finden an der Salzburgerstraße zwei große, üppig bepflanzte Flughallen. Es regnet sechsmal am Tag, das Wasser wird gefiltert. Alte und kranke Tiere dürfen sich in einem extra Raum erholen. In der Speisekammer sieht es aus wie in der Küche eines Vier-Sterne-Restaurants: gekochte Bio-Eier liegen auf dem Tresen, Bananen, Rosen, bunte Paprika, Bio-Joghurt und andere Leckereien. Am Tag werden 300 Kilogramm Obst und Gemüse verfüttert. Zucchini kaut die Pflegerin schon mal vor. „Jeder Papagei bekommt, was er mag“, sagt Willich-Braune. Insgesamt gibt das Schutz-Centrum im Monat 6500 Euro aus – vor allem fürs Fachpersonal. „Wir erhalten keine staatliche Unterstützung, weil wir die Tiere nicht wieder abgeben.“

In der Flughalle haben sich die Augen endgültig an das Grün gewöhnt. Immer mehr Papageien sind zu sehen. In nur zwei Metern Entfernung sitzt ein Paar. Der eine Vogel macht ein Nickerchen und lüftet dabei sein Federkleid; der andere guckt neugierig. Er genießt das Schauspiel hinterm Zaun. Besucherin Marlene Patzer: „Es ist, als würden die Papageien uns beobachten und nicht umgekehrt.“ Mailin Ayen macht ein Foto. „Hübsche Vögel“, findet die Neunjährige. Sie ist überrascht, dass man Papageien nicht als Haustiere halten sollte.

Marlene Patzer hingegen staunt, dass es in Bremen doch so viel halbwegs artgerechten Platz für die Vögel gibt. In Australien hat sie frei lebende Papageienschwärme fliegen sehen und war beeindruckt. Schönster Moment für Tierpflegerin Isabel Fahrenberg darum: „Wenn die Vögel Abstand nehmen und im Schwarm ankommen.“