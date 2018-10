Beim Austritt von Ammoniak auf dem Frosta-Gelände im Bremerhavener Fischereihafen sind gestern Vormittag zwölf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Rund 400 der in drei Schichten arbeitenden 650 Beschäftigten wurden vorsorglich evakuiert.

Laut Jürgen Marggraf, im Frosta-Vorstand für Produktion und Technik zuständig, wollten zwei Monteure im Maschinenhaus einen Kompressor warten, mit dem Kälte aus Ammoniak erzeugt wird. Dabei sei aus noch unbekannter Ursache ein Leck entstanden, durch das ausströmende Ammoniak seien die beiden Männer schwer verletzt worden, einer liege auf der Intensivstation. Zehn Kollegen wollten den Monteuren zu Hilfe eilen, atmeten die Dämpfe ein und mussten ebenfalls behandelt werden. Ihre Verletzungen reichten bis zur Verätzung der Atemwege, so die Feuerwehr. Sie hatte nach der Meldung, dass Gas unkontrolliert ausströme, Großalarm ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr war mit 60 Leuten zur Stelle. Auch vier Notärzte und zwölf Rettungswagen rückten an.

Feuerwehrkräfte schlossen die Ventile, durch die das Gas ausströmte. Währenddessen war die Straße Am Lunedeich komplett gesperrt, Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. In der Umgebung seien jedoch keine gesundheitsgefährdenden Konzentrationen gemessen worden, so die Feuerwehr, die das ausgetretene flüssige Ammoniak stark mit Wasser verdünnte und dann entsorgte. Die evakuierten Frosta-Beschäftigten konnten nach und nach an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.