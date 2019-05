(Frank Thomas Koch)

Für zwei junge Männer und 13 junge Frauen hat kürzlich ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Sie nahmen ihre Ausbildung bei der AOK Bremen / Bremerhaven auf. Dazu gehört spätestens von nun an auch die tägliche Zeitungslektüre. Die AOK spendiert ihren neuen Azubis nämlich für ein Jahr ein Abonnement des WESER-KURIER. Es ist bereits der sechste AOK-Azubi-Jahrgang, der an dem Projekt teilnimmt. Schließlich liege es im Interesse des Unternehmens, dass sich seine Mitarbeiter auskennen, mit den Kunden über aktuelle Themen austauschen können und so Anknüpfungspunkte finden, sagte die Ausbildungsbeauftragte Inga Schindzielorz. Weitere Informationen zu Azubi-WK gibt es bei Matthias Alberding unter 04 21 / 36 71 21 55 oder azubiwk@weser-kurier.de.