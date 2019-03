Die Polizei sucht Zeugen nach einem Großeinsatz in Borgfeld. (Friso Gentsch/dpa)

Ein Verkehrsunfall auf dem Großen Moordamm in Borgfeld hat in der Nacht zum Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach Angaben der Polizei waren Beamte gerade in einem Einsatz, als gegen 0.15 Uhr ein schwarzer Opel Corsa mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeiraste. Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Wagens auf, der kurz darauf in einer Linkskurve verunglückte.

In unmittelbarer Nähre trafen sie zwei 18 und 19 Jahre alte Männer, die erzählten, dass sich noch ein 17-jähriger Jugendlicher in dem Wagen befände. Der 17-Jährige war in dem Wagen jedoch nicht auffindbar. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieser aufgrund des Verkehrsunfalls schwer verletzt war. Die Polizei startete mit einem Großaufgebot die Suche nach dem Jugendlichen, brach den Einsatz aber nach mehreren Stunden erfolglos ab. An der Suche waren mehrere Streifenwagen aus Bremen und Niedersachsen, Diensthunde, ein Polizeihubschrauber, sowie unter anderem eine Taucherstaffel der Feuerwehr beteiligt.

Fünf Stunden später gab die Polizei Entwarnung. Der Jugendliche tauchte alkoholisiert bei seinen Eltern zu Hause auf, welche umgehend die Polizei informierten. Die Polizei leitete bereits ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun nach Zeugen. Hinweise zu dem schwarzen Opel Corsa im Bereich der Unfallstelle sowie zum möglichen Fahrer nimmt die Polizei unter 0421 362 14850 auf. (sei)