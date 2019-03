Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei festgenommen. (Patrick Seeger/dpa)

Mit Schnittverletzungen am Hals ist ein 47 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag in Bremen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, war der 47-Jährige gegen 17.40 Uhr an der Kötnerweide in Huchting mit seiner Frau und seinem Kind über die Straße gegangen, als ein 24-Jähriger mit seinem Auto an dem Trio vorbeifuhr und wenige Meter weiter parkte. Anschließend entwickelte sich ein Streitgespräch unter den beiden Männer über die Geschwindigkeit des 24-Jährigen. Dieser zog daraufhin ein Cuttermesser und verletzte den 47-Jährigen am Hals. Der Familienvater wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebte aber zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Angreifer wurde wenig später von der Polizei vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (sei)