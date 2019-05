Auch die neunte Auflage des Festivals bietet viel Live-Musik. (Martinsclub Bremen)

Der Martinsclub lädt für Samstag, 25. Mai, 11 bis 19 Uhr, zum neunten "Alle Inklusive Festival" im Sportgarten am Osterdeich 800 ein. Die Inklusion steht dabei wieder im Mittelpunkt, erläutert der Träger der Behindertenhilfe: "Alle sind willkommen." Der Eintritt ist auch bei der neunten Festival-Auflage frei.

"Ziel ist es, Barrieren abzubauen und mit dem Festival zu einem inklusiven, gesellschaftlichen Miteinander beizutragenen", betont Lennart Sandvoß vom Martinsclub.

"Martin rockt den Garten"

"Martin rockt den Garten" - unter diesem Motto steht das musikalische Programm auf einer großen Bühne. Die drei Bremer Deutschrapper "Faakmarwin" sind zum zweiten Mal dabei. Weiter treten "Lenna" aus Bremen (Rock) sowie "Final Expression" aus Dislaken (Synthie Pop), das Straßenmusiker-Trio "Elbkidz" aus Geesthacht, die Bremer Songwriterin "Bella Berlina", das Bremer Duo "Caan & Bittes) sowie "Club Rock", die inklusive Martinsclub-Band, auf.

Die Besucher können zudem an Workshops teilnehmen, Sportangebote nutzen und "in der Chillout-Area entspannt den Tag genießen", teilt Festival-Organisator Marco Bianchi mit.

Shuttle-Busse ab Hauptbahnhof

Auch kulinarisch werden die Festival-Gäste versorgt. Im Sportgarten wird es Speisen und alkoholfreie Getränke zu "äußerst günstigen Preisen geben", wie die Veranstalter versprechen. Behindertengerechte Zugänge sorgen dafür, dass auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Besucher keine Probleme haben auf dem Gelände der Veranstaltung, die zum offiziellen Programm des Bremer Stadtmusikantensommers zählt.

"Um eine stressfreie An- und Abreise zu gewähren, stehen für Gäste von außerhalb zusätzlich zu dem öffentlichen Nahverkehr Shuttle-Busse am Bremer Hauptbahnhof bereit", kündigt Marco Bianchi an.

Weitere Informationen zum Festival gibt es hier.