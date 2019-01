Die Hebebühne wiegt über drei Tonnen. (Polizei Bremerhaven)

Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen in der Nacht zum Dienstag, wie eine unbeleuchtete Arbeitsmaschine durch die Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe gefahren wurde. Die alamierten Polizisten stoppten das Gerät im angrenzenden Stadtpark, nachdem zwei junge Männer es laut eigener Aussage "zum Spaß" in die Grünanlage steuerten.

Zuvor hatten die stark alkoholisierten Fußgänger in der Hafenstraße auf Höhe der Rickmersstraße eine Arbeitsbühne, die zur Zeit für Fassadenarbeiten an einem Gecshäft genutzt wird, entdeckt. Es gelang ihnen, den Motor der drei Tonnen schweren Maschine zu starten und in Richtung Hinrich-Schmalfeldt-Straße zu fahren.

Die 27- und 28 Jahre alten Männer wurden laut Polizei festgenommen, zum Revier gebracht und mussten sich einer Blutprobe unterziehen. (gem)