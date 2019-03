Beim Bremer Landgericht ist Mitte Januar eine Bombemdrohung eingegangen.

Seit Ende 2018 registrieren die Ermittlungsbehörden eine bundesweite Serie von über hundert anonymen, mutmaßlich rechtsextremen Drohmails aus dem sogenannten Darknet. Die Schreiben sind mit wechselnden Absendern unterzeichnet, darunter "Nationalsozialistische Offensive", "NSU 2.0" oder "Wehrmacht".

Wie die Bremer Polizei nun bestätigte, sind auch zwei Bremer Gerichte von den rechtsextremen Drohmails betroffen. Demnach seien am Bremer Landgericht und am Oberlandesgericht Mitte Januar jeweils Bombendrohungen über die zentrale Mailadresse eingegangen. Nach Polizeiangaben wurden diese zur Anzeige gebracht und an die Berliner Staatsanwaltschaft übergeben. Dort sollen sie gemeinsam mit ähnlichen Fällen gebündelt behandelt werden.