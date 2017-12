Symbolbild (Sarah Rauch)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zündeten Unbekannte in Bremen Gröpelingen einen Lkw an und gefährdeten dabei ein Menschenleben. Die Polizei erhielt ein Bekennerschreiben und ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch auf einem Firmengelände in der Straße Beim Industriehafen. Dort ging gegen 2.30 Uhr ein LKW in Flammen auf. Der Feuerwehr konnte das Feuer löschen, aber das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Es entstand Totalschaden, dessen Höhe die Polizei auf 200.000 Euro schätzt.

"Zum Glück ist der Fahrer noch rechtzeitig aufgewacht"

Bei dem Anschlag wurde aber auch das Leben eines Menschen gefährdet, sagt Nils Matthiesen, Pressesprecher der Bremer Polizei. Im Führerhaus eines Lasters, der neben dem in Brand gesetzten Wagen parkte, habe ein Mann geschlafen. "Zum Glück ist der Fahrer noch rechtzeitig aufgewacht", berichtete Matthiesen. "Er konnte sich und sein Gespann in Sicherheit bringen." Dieses Fahrzeug wurde durch die Hitze lediglich leicht beschädigt.

Auf einer Internetseite wurde am Donnerstag ein Bekennerschreiben veröffentlicht. In diesem Schreiben wird der Firma Nähe zu rechten Parteien vorgeworfen und damit der Brandanschlag gerechtfertigt. Die Frage, wie glaubhaft das Bekennerschreiben ist, konnte die Polizei am Freitagnachmittag nicht beantworten. "Wird derzeit noch intensiv geprüft", erklärte Matthiesen. Der Staatsschutz der Polizei Bremen habe die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße Beim Industriehafen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter Telefon 0421 / 362 3888 beim Kriminaldauerdienst melden.

++ Dieser Text wurde zuletzt am 29.12.2017 um 15.52 Uhr aktualisiert ++