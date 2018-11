Bremen hat eigentlich viel zu bieten, aber lockt laut einer Studie weniger junge Menschen an. (Christina Kuhaupt)

Jungen Leuten fehlt urbanes Flair in Bremen. Für sie verliere die Stadt zusehends an Reiz, heißt es in einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Empirica. Die Untersuchung im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungswirtschaft (AG Wohnen) Bremen-Bremerhaven wird an diesem Mittwoch von Professor Harald Simons vorgestellt. Der Studie zufolge vermissen 20-bis 30 Jährige eine vitale, kreative Szene mit Trendsettern in Bremen. Deshalb zögen sie lieber in Städte wie Hamburg, Leipzig, Hannover oder Berlin. Sogar Oldenburg, Osnabrück oder Münster schneiden laut Studie bei ihnen besser als Bremen. Die Empirica-Studie trägt den Titel "Schwarmstadt Bremen?" Als Schwarmstädte gelten Städte mit überdurchschnittlicher Zuwanderungsquote.

"Veränderungsmüdigkeit"

"Bremen hat kein schlechtes Image, sondern gar keins für junge Leute", fasst Thomas Tietje, Sprecher der AG Wohnen, die Ergebnisse zusammen. Auch im Bremer Viertel gebe es in ihren Augen keine lebendige Szene mehr, dort dominierten demnach Menschen über 50. Und was in der Neustadt oder an der Admiralstraße in Findorff an Szene-Kneipen entstanden sei, entspreche nicht ihren Erwartungen.

Es fehle ein Alleinstellungsmerkmal - etwas, was Bremen gegenüber anderen Städten besonders mache. Den Befragungen zufolge wird Bremen eine gewisse Lethargie bescheinigt, es bestehe eine Mentalität des Abgehängtseins. Tietje spricht ihn diesem Zusammenhang von "Veränderungsmüdigkeit" in Bremen. Sie hänge zusammen mit dem tief greifenden Strukturwandel vor Ort und der Haushaltsmisere des Landes.

Bremen verkauft sich schlecht

Gute Lebensqualität und kurze Wege - eigentlich habe die Stadt vieles, mit dem sie wuchern könne, doch sie nehme ihre Metropolstellung nicht wahr, sagt Tietje. Bremen verkaufe sich schlecht, so die Kritik der Autoren der Studie. Junge Menschen, die nach Ausbildung oder Studium ihr Leben in einer Region verfestigen wollten, seien entscheidend für die Zukunft einer Stadt. Bremen müsse mehr Mut zu Neuem aufbringen – auch Konflikte und Widerstände aushalten, damit Veränderung greifen könne.

"Wir müssen uns mit der Kritik auseinandersetzen", sagt Tietje, der auch Geschäftsführer des Wohnungsunternehmens Brebau ist. Er sei dennoch zuversichtlich, dass viele Projekte, die zuletzt angestoßen oder realisiert wurden, "dem Image Bremens als Wohn- und Lebensort sehr gut tun werden".