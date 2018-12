Softairwaffen sehen echten Waffen täuschen ähnlich und sind nach dem Waffengesetz verboten (Symbolbild). (fr)

Das Hantieren mit Softairwaffen könnte zwei Jugendlichen teuer zu stehen kommen. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen am Dienstagnachmittag am Einkaufszentrum Werder Karree in Habenhausen die beiden Teenager mit zwei Waffen in den Händen und informierten die Polizei. Diese rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und durchsuchte das Einkaufszentrum sowie die Umgebung. Außerhalb des Einkaufzentrums trafen sie auf einen 14- und einen 15-Jährigen, die beide eine Softairwaffe mit sich führten. Die Waffen wurden sichergestellt und die beiden Jungen an ihre Erziehungsberechtigte übergeben. Auf das Duo kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Außerdem wird geprüft, ob die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden. (haf)