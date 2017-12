Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen der Oberschule an der Egge im April bei der Vorführung ihrer Jahresergebnisse im Profil "Kreativpotentiale". auf (Christian Kosak)

Selbst Theater spielen, mit einem Künstler zusammen Holz bearbeiten, in der Werkstatt eines Museums Bilder gestalten – das sollen zwei Programme fördern, die von Bremer Kitas und Schulen gemeinsam mit lokalen Kultureinrichtungen und der Mercator-Stiftung umgesetzt werden sollen. Die Mercator-Stiftung unterstützt dies mit 400.000 Euro. Das haben Bürgermeister und Kultursenator Carsten Sieling (SPD), Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) und Stiftungsgeschäftsführer Winfried Kneip bei einer Pressekonferenz am Dienstag im Rathaus vorgestellt.

Mit dem Geld soll einerseits das bereits seit drei Jahren laufende Programm „Kreativpotentiale Bremen“ fortgesetzt werden und andererseits ein neues Programm mit dem Titel „Alphabetisierung in den Künsten“ finanziert werden, das sich an Kinder in Kitas und Grundschulen richtet. Das neue Programm zunächst an etwa zehn Schulen in Bremen starten und später ausgeweitet werden. Dabei sollen Kinder kulturelles Arbeiten nicht nur von Musiklehrern oder Erzieherinnen lernen, sondern auch direkt von Orchestermusikern und Künstlern.

„Kinder sollen im Museum nicht nur gucken, sondern auch selber etwas machen können“, sagte Bürgermeister Sieling. „Wir wollen schon ganz früh ansetzen, damit Kinder lernen, ihre Ausdrucksfähigkeiten zu erproben“, betonte Stiftungsgeschäftsführer Kneip. Über die kulturelle Bildung von Anfang an wolle man zudem Hemmschwellen senken, damit auch Kinder und Eltern ins Museum kommen, die sich sonst nicht dort aufhalten, betonte Senatorin Bogedan.