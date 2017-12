Die Bremer Diskothek "Stubu" hat einen neuen Betreiber. (Christina Kuhaupt)

Das "Stubu" am Bremer Rembertiring hat einen neuen Geschäftsführer. Seit Donnerstag ist Frank Grotheer neuer Betreiber der Diskothek. Grotheer ist seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig und betreibt bereits das "Arena" in Ritterhude-Ihlpohl. Die Entscheidung, den Betrieb zu übernehmen, hat Grotheer kurzfristig getroffen. "Vor etwa sechs Wochen hat Rainer Büsing als Eigentümer der Immobilie mich gefragt, ob ich das Stubu übernehmen möchte", erzählt Grotheer. Danach habe er sich den Betrieb angeschaut und sich dazu entschlossen, das "Stubu" ab Dezember zu führen. Bereits am Donnerstagabend wird die Diskothek erstmals unter der Regie von Frank Grotheer öffnen.

Das "Stubu" wird auch weiterhin an fünf Tagen in der Woche geöffnet sein. Das Konzept der Diskothek soll nach Angaben des neuen Betreibers jedoch verändert werden. "Wir wollen das Stubu zeitgemäßer Aufstellen und es Area für Area umbauen", sagt Grotheer. Im Dezember will er erst einmal den Betrieb und die Mitarbeitern genauer kennenlernen, bevor die Umbaumaßnahmen im Januar kommenden Jahres starten sollen. (wk)