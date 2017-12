Der Hauptsitz der Bremer Landesbank ist als bester Neubau der Welt nominiert. (dpa)

Alle zwei Jahre verleiht das "Royal Institute of British Architects" (RIBA) den "RIBA International Prize" für Gebäude, die exzellentes Design, ambitionierte Architektur und gesellschaftlichen Einfluss kombinieren. Als einziges Gebäude aus Deutschland ist dabei der Hauptsitz der Bremer Landesbank am Domshof für 2018 nominiert. Das Gebäude wurde zwischen 2011 und 2016 nach einem Entwurf der Architekten Adam Caruso und Peter St. John gebaut, die ihre Architekturbüros in London und Zürich haben. Laut den Architekten ist der Neubau "eine Referenz auf die Weser-Renaissance, wie sie beim Bremer Rathaus und der Stadtwaage zu finden ist." Der Neubau nehme Bezug auf die nordeuropäische Tradition einer "ausdrucksstarken Backsteinbauweise", dazu dominiere der senkrechte gotische Charakter.

„Die Bremer Landesbank ist ein großartiges Gebäude, was sich hervorragend in das städtebauliche Ensemble zwischen dem Weltkulturerbe Bremer Rathaus und der historischen Bebauung rund um den Domshof einfügt. Insofern misst es sich in diesem Wettbewerb zu Recht mit anderen hervorragenden Gebäuden auf der ganzen Welt“, sagt Tim Beerens, Geschäftsführer der Architektenkammer.

Der Preis wird seit 2016 verliehen. Die erste Auszeichnung erhielt ein Uniersitätsgebäude in Lima. Das RIBA ist die Vertretung britischer Architekten mit Sitz in London. Das Institut ist vergleichbar mit der Architektenkammer, mit 44.000 Mitgliedern jedoch deutlich kleiner.