Die Bremer Polizei hat zwei Straßenräuber in Tatortnähe festgenommen. (dpa)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist nach Polizeiangaben ein 26 Jahre alter Mann von zwei Männern im Steintorviertel überfallen worden. Die Täter entwendeten dem Opfer vor einem Lokal am Sielwall die Geldbörse. Als dieser den Raub bemerkte und sich wehrte, schlug einer der Täter mit Fäusten in das Gesicht des 26-Jährigen. Der Mann musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Tatverdächtigen wurden in der Nähe des Tatortes gefasst. Die 27 und 28 Jahre alten Männer waren der Polizei bereits bekannt. Die Staatsanwaltschaft Bremen erließ gegen den 28-Jährigen Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls. Gegen den 27-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Beide Täter kamen ins Gefängnis. (wk)